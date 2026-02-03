Saint-Valentin : voici comment lui dire "Je t'aime" sur les écrans de votre ville

Le 14 février, les rues de France s'illuminent de mots doux qui s'affichent sur les panneaux d'information des villes. Un service romantique gratuit, ouvert à tous, à condition de respecter des dates et quelques règles.

Le temps des lettres parfumées n'est pas révolu, mais il s'offre désormais une vitrine XXL dans le paysage urbain. Chaque année, à la Saint-Valentin, des centaines de municipalités transforment leurs panneaux d'information, habituellement dédiés aux travaux ou à la météo, en véritables messagers de Cupidon. Ce service, entièrement gratuit, permet à n'importe quel citoyen de voir sa flamme briller en lettres de lumière dans les rues. Pour les amoureux, c'est l'occasion de marquer les esprits sans dépenser un centime, tout en participant à une tradition collective qui ne s'essouffle pas. En 2026, la pratique s'est largement généralisée, touchant aussi bien les grandes agglomérations que les bourgades les plus discrètes.

À Paris, l'opération est devenue une véritable institution. La capitale met à disposition ses 170 écrans disséminés dans tous les arrondissements. Pour espérer voir votre prose s'afficher entre deux carrefours, il faut se rendre sur le site officiel de la ville avant le 10 février à midi. La règle est stricte : vous disposez de 145 caractères maximum. Un jury sélectionne ensuite les textes les plus touchants, drôles ou poétiques pour une diffusion durant toute la journée du 14 février. L'anonymat est rarement conseillé ; il est préférable d'inclure votre prénom ou un surnom explicite pour que votre partenaire se reconnaisse parmi les milliers de passants qui croiseront votre déclaration.

À l'ouest, Bordeaux propose une approche originale en utilisant non seulement les services de la mairie, mais aussi le réseau de transport TBM. Les déclarations défilent sur les bornes d'information des stations de tramway, touchant ainsi des milliers de voyageurs quotidiens. Les messages y sont brefs, souvent limités à trois lignes très courtes pour être saisis d'un seul coup d'œil. À Boulogne-Billancourt, la tradition est tout aussi ancrée avec une particularité technique : les textes doivent être rédigés uniquement en lettres majuscules pour garantir une lisibilité maximale depuis la chaussée. Dans les Hauts-de-Seine encore, la ville d'Antony permet de soumettre des vœux jusqu'au 12 février, offrant une plateforme numérique simple pour transformer ses sentiments en pixels.

© Ville de Paris

Ce service n'est pas réservées aux grandes métropoles. En 2026, les petites communes prouvent que le romantisme n'est pas une question de densité de population. Des mairies comme celles de Rumilly en Haute-Savoie, de Guilherand-Granges en Ardèche, de Villars dans la Loire, de Bourg-lès-Valence dans la Drôme, de Langlade dans le Gard ou d'Athis-Mons dans l'Essonne invitent leurs habitants à s'approprier l'espace public. Dans ces communes à taille humaine, le service communication prend souvent le temps de traiter chaque demande avec soin, et les chances de voir son texte affiché en boucle toute la journée du 14 février sont extrêmement élevées, pour peu que l'on respecte les délais souvent fixés très tôt dans le mois.

Les mots d'ordre sont simples : ponctualité et sobriété. Les services de communication ferment généralement leurs formulaires dès le 10 ou 11 février pour préparer les boucles de diffusion. Côté contenu, la modération est humaine. Tout message contenant des propos déplacés, politiques ou publicitaires finit directement à la corbeille. Il faut rester simple et sincère.

Gardez à l'esprit que ces écrans sont conçus pour être lus en quelques secondes. Si votre texte ressemble à un roman, il sera tronqué ou illisible. L'idéal est de viser trois lignes courtes. En 2026, l'attrait de voir son propre sentiment devenir un élément du décor quotidien reste puissant. C'est une forme de reconnaissance publique qui, le temps d'une journée, transforme le mobilier froid de la ville en un espace de chaleur humaine. Il ne vous reste plus qu'à consulter le site de votre mairie pour connaître les modalités de l'opération et à préparer vos meilleurs mots pour faire briller votre amour au coin de la rue.