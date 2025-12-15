Cartes.gouv : le nouveau service public pour consulter, héberger et publier des cartes gratuitement

L'État français et l'IGN lancent cartes.gouv, le nouveau service public des cartes et données du territoire. Tout le monde peut consulter, héberger et publier ses cartes gratuitement afin de former une immense base de données collaborative.

L'État français se dote d'un nouveau service public des cartes et des données du territoire avec cartes.gouv. Développé par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) et lancé officiellement ce 15 décembre 2025, ce site ambitionne de devenir le point d'entrée unique vers les cartes et les données géographiques du territoire, afin de remplacer progressivement plusieurs outils historiques comme Géoportail ou Géoservices, dont la fermeture interviendra courant 2026. Pensé comme un "outil partagé, collectif et ouvert", il centralise l'accès aux données cartographiques produites par l'État et ses partenaires, tout en offrant une interface modernisée et orientée vers les usages professionnels comme institutionnels. Et, bien évidemment, il est accessible gratuitement à tous.

© IGN

Cartes.gouv : une plateforme gratuite pour les données géorgraphiques

Le site cartes.gouv a été développé par l'IGN avec ses partenaires et le soutien du Commissariat général au développement durable, de la Direction Interministérielle du Numérique, du Fonds pour la transformation de l'action publique (FTAP), piloté par la Direction Interministérielle de la Transformation Publique, et du Service d'information du gouvernement. Il a pour vocation de rassembler les données géolocalisées souveraines sur un large nombre de thématiques – il propose d'ores et déjà celles de l'IGN et de ses partenaires. Il doit aussi permettre aux professionnels de construire leurs propres espaces de données et outils numériques.

Ainsi, la nouvelle plateforme permet de consulter des cartes de référence et d'explorer des données thématiques. Un visualiseur cartographique permet de superposer différents fonds et couches de données, qu'il s'agisse de cartes IGN, de photographies aériennes, de limites administratives ou de données sectorielles. L'utilisateur peut ainsi construire une lecture fine du territoire, adapter l'affichage à ses besoins et naviguer de manière fluide parmi ces informations. Des outils intégrés permettent également de mesurer des distances, de tracer des zones, de rechercher des lieux ou d'annoter des cartes. L'essentiel des ressources accessibles sur le Géoportail sont déjà présentes – on compte 180 jeux de données et 600 000 Go de données hébergées. Cartes.gouv promet toutefois d'aller plus loin avec de nouveaux services et une navigation optimisée, jusqu'à devenir un écosystème cartographique complet pour exploiter les données d'observation du territoire.

© IGN

Au-delà de la simple consultation, cartes.gouv.fr est aussi une plateforme collaborative qui permet de créer, de personnaliser et de partager ses propres visualisations cartographiques directement en ligne. Les acteurs publics, les collectivités, les opérateurs et, à terme, d'autres producteurs de données vont ainsi pouvoir y publier leurs cartes et contribuer à enrichir la connaissance collective du territoire. Le site reprend ainsi le rôle de Géoplateforme,.

À terme, le portail a vocation à devenir la vitrine cartographique de l'État, à la fois outil de service public pour le grand public et plateforme de travail pour les professionnels. D'ici l'an prochaine, il regroupera tous les autres services similaires, à savoir Géoportail, Géoservices, Ma carte IGN et Espace Collaboratif IGN. Il va ensuite connaître une évolution progressive, avec de nouvelles fonctions et du contenu supplémentaire, afin de faire de la carte non plus un simple support de consultation, mais un véritable outil partagé pour comprendre et agir sur le territoire.