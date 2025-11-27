Black Friday Xiaomi : smartphones, tablettes, montres et écouteurs aux meilleurs prix
Vous cherchez un produit Xiaomi ? Profitez des promotions du Black Friday pour vous offrir un smartphone, une tablette, un bracelet connecté ou des écouteurs sans fil au meilleur prix !
Cette année encore, le Black Friday met le Web en ébullition, et les promotions qui déferlent attirent forcément l'attention des fans de Xiaomi. Smartphones, tablettes, bracelets connectés, écouteurs… La marque a su séduire un nombre croissant de consommateurs grâce à son rapport qualité-prix impressionnant. Déjà abordables, ses produits deviennent encore plus tentants à cette période de l'année. C'est bien simple, avec les différentes promotions, certains prix frisent le ridicule. Une occasion en or pour s'équiper malin sans avoir à vider son compte en banque ! Et cela tombe bien, nous vous avons réuni les meilleures réductions sur la marque !
Black Friday Xiaomi : smartphones
- Smartphone Xiaomi Poco M7 Pro (5G - 256 Go ) à 159 € au lieu de 183 €
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 (5G - 256 Go ) à 135 € au lieu de 253 €
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 (5G - 256 Go ) à 170 € au lieu de 250 €
- Smartphone Xiaomi 15T (5G - 256 Go ) à 500 € au lieu de 650 €
- Smartphone Xiaomi 14T Pro (5G - 512 Go ) à 750 € au lieu de 900 €
- Smartphone Xiaomi Poco F8 Ultra (5G - 512 Go ) à 700 € au lieu de 900 €
- Smartphone Xiaomi 15T Pro (5G - 512 Go ) à 750 € au lieu de 900 €
- Smartphone Xiaomi 15 Ultra (5G - 512 Go ) à 950 € au lieu de 1 300 €
- Pack smartphone + écouteurs sans fil Xiaomi Redmi A5 (5G - 128 Go ) + Redmi Buds 6 à 102 € au lieu de 165 €
- Pack smartphone + enceinte Bluetooth Xiaomi Redmi Note 14 Pro (5G - 256 Go ) + Sound Pocket à 300 € au lieu de 420 €
- Pack smartphone + écouteur sans fil + bracelet connecté Xiaomi 15T Pro (5G - 512 Go ) + Redmi Buds 6 + Smart Band 9 à 750 € au lieu de 1 000 €
Black Friday Xiaomi : tablettes, montres et écouteurs
- Tablette Xiaomi Redmi Pad 2 (11 pouces - 128 Go ) à 180 € au lieu de 230 €
- Tablette Xiaomi Pad 7 (11 pouces - 128 Go ) à 280 € au lieu de 430 €
- Bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 10 à 40 € au lieu de 50 €
- Écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Buds 6 Pro à 52 € au lieu de 80 €
Si vous cherchez plus de promotions high-tech pour les Black Friday, vous pouvez jeter un œil à notre papier général, qui répertorie les plus belles offres du Web (PC, smartphones, tablettes, montres connectées, gaming, TV, etc.).
Retrouvez notre sélection high-tech pour le Black Friday 2025