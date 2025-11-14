Temu, Shein, AliExpress et consorts : bientôt une taxe sur les petits colis provenant de Chine

L'UE va bientôt imposer des droits de douanes supplémentaires aux petits colis importés en Europe. De quoi entraîner une augmentation importante des prix sur les sites comme Shein, Temu ou AliExpress.

Les plateformes de e-commerce chinoises n'ont pas bonne réputation en ce moment ! Il y a peu, Shein était épinglée par la Répression des fraudes, au même titre qu'AliExpress, pour avoir mis en vente des poupées sexuelles à caractère pédopornographique – une faute donc l'américain Amazon s'était également rendu coupable en 2022. À peine deux jours plus tard, un député y découvrait des armes de catégorie A – donc formellement interdites à la vente (voir notre article). Avec leur politique marketing ultra-agressive, leurs prix défiant toute concurrence, la montée en flèche des importations et leurs lots de polémiques – ils sont notamment accusés d'encourager la surconsommation, de nuire gravement à l'environnement et d'exploiter les travailleurs dans des conditions de travail indignes –, ces géants du e-commerce ont fini par attirer l'attention des autorités européennes, qui ont décidé de durcir le ton. Ainsi, les ministres des Finances des É tats membres de l'Union européenne ont décidé, ce jeudi 13 novembre, de supprimer l'exonération des droits de douane sur les petits colis importés en Europe d'une valeur inférieure à 150 euros. Cette mesure devrait prendre effet dès le 1er trimestre 2026.

Temu, Shein, AliExpress : la fin de l'exonération des taxes douanières

Actuellement, dans l'Union européenne, les colis achetés en ligne hors UE sont exemptés de droits de douane lorsqu'ils valent moins de 150 euros. De nombreux envois sont toutefois volontairement sous-évalués pour échapper à ces taxes. Cette exonération permet aux plateformes chinoises de proposer des produits nettement moins chers et de contourner les contrôles douaniers, qui pourraient révéler la présence fréquente de contrefaçons sur ces sites. Tout cela a permis la croissance exponentielle des plateformes de commerce en ligne chinoises comme Shein, Temu ou AliExpress. En 2024, 12 millions de petits colis entraient chaque jour sur le marché européen, envoyés par des entreprises en dehors des frontières de l'UE.

La fin de cette exonération s'inscrit dans le cadre d'un projet de réforme du code des douanes européen proposé par la Commission en mai 2023, mais a fortement été accélérée ces derniers jours. Elle devait initialement entrer en vigueur à la mi-2028, en s'alignant justement sur le calendrier d'une vaste réforme de l'union douanière, mais les É tats membres – en particulier la France – ont décidé de mettre en application cette mesure le plus vite possible, dès le premier trimestre 2026, au vu de l'urgence de la situation. Il faudra pour cela établir un système transitoire qui devrait être adopté lors de la prochaine réunion des ministres, le 12 décembre prochain.

"La France a pris l'initiative de réagir au phénomène des petits colis. Cela a payé aujourd'hui", affirme dans un communiqué Roland Lescure, le ministre français de l'Économie. "C'est une étape clef pour la protection des consommateurs européens et du marché intérieur en luttant plus efficacement contre les produits dangereux et non conformes à nos règlementations européennes. Nous avons franchi un grand pas pour la souveraineté économique de l'Union européenne".

Taxe sur les petits colis : des frais supplémentaires pour les consommateurs

Reste à arrêter les droits de douane auxquels ces colis seront soumis. La Commission européenne milite pour un prélèvement forfaitaire en fonction du prix des produits, mais la solution est loin de faire l'unanimité, les expéditeurs chinois ayant l'habitude de ne pas indiquer le prix exact de leurs produits sur les fiches déclaratives. La France préférerait, quant à elle, un prélèvement fixe, d'une valeur de 5 euros par exemple par paquet.

Cette taxation des petits colis devrait en outre s'accompagner de l'instauration de frais de traitement sur chaque colis entrant dans l'Union européenne. Là encore, le montant de ces frais de traitement n'a pas encore été fixé, mais Bruxelles a proposé qu'il soit fixé à 2 euros par paquet. Ils devraient s'appliquer à partir de novembre 2026. À cela pourrait s'ajouter une autre taxe de 2 euros pour ces mêmes petits colis livrés par des entreprises établies hors de l'UE, qui figure dans le potentiel budget 2026.

Toutes ces taxes ne régleront pas la question de l'illégalité de certains produits, mais elles devraient au moins freiner l'ardeur des consommateurs, en entraînant une augmentation immédiate des prix et un allongement des délais de livraison.