France Travail : le site Web fait peau neuve avec un nouvel espace personnel

Le site Web de France Travail a droit à une refonte dans le but d'être plus simple et plus pratique avec de nombreux changements sur la page d'accueil et dans l'espace personnel.

Il y a eu l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) en 1967, puis Pôle emploi en 2008, qui a ensuite été remplacé par France Travail, le nouvel opérateur du service public de l'emploi, en 2024. Le site Web permet d'accéder à tous les services de recherche d'emploi, qu'il s'agisse de suivre une demande d'allocation, de consulter des offres et de candidater, de suivre ses convocations, de trouver une formation, d'envoyer des documents à l'organisme ou un mail à son conseiller, d'effectuer son actualisation mensuelle, de consulter les informations sur le marché du travail... Bref, c'est un outil indispensable ! L'organisme revendique d'ailleurs 40,3 millions de visites par mois et 12 millions d'offres d'emploi publiées l'année dernière.

Pour faciliter les démarches, le site a été entièrement repensé afin de "mieux répondre aux besoins des usagers". Les usagers ont pu découvrir la nouvelle version le 23 janvier dernier. Celle-ci s'articule autour de trois grandes thématiques – allocations et aides, recherche d'emploi et projet de formation –, avec une page d'accueil et un espace personnel modernisés.

France Travail : une page d'accueil plus ergonomique

La page d'accueil a été repensée afin de permettre une meilleure présentation des services essentiels et des informations nécessaires aux demandeurs d'emploi. On retrouve ainsi les champs de recherche permettant de voir les différentes annonces, ainsi qu'un accès rapide à plusieurs services (Estimer mes allocations et aides, S'inscrire/Se réinscrire, S'actualiser, Se connecter à mon espace personnel). Trois nouvelles thématiques sont également mises en avant : Allocations et aides, Fecherche d'emploi et Projet de formation. Le but est de permettre aux utilisateurs du site de découvrir les services en ligne, mais aussi les ateliers proposés en agence.

La nouvelle interface intègre aussi de nouvelles rubriques :

"À la Une" rassemble les informations essentielles ;

"Ils recrutent" met en avant les secteurs, métiers et entreprises qui embauchent ;

"Événements" liste les salons et les jobs dating ;

"Allocations et aides" explique les règles d'indemnisation à connaître ;

"Vidéos" permet de découvrir les métiers et les services proposés.

Enfin, on trouve une barre de navigation, composée des accès de connexion, d'un moteur de recherche, de deux rubriques "Services" et "Actualités", et d'un service "France Travail Pro".

France Travail : un espace personnel pour faciliter le suivi

L'espace personnel des usagers a lui aussi eu le droit à un petit rajeunissement. Un simple coup d’œil permet de visualiser quelle structure accompagne les demandeurs d'emploi : France Travail, une mission locale, etc. En cas d'accompagnement avec une mission locale, un conseil départemental ou une collectivité, des fonctions d'échanges seront proposées prochainement.

L'espace a été divisé en quatre onglets spécifiques : l'un dédié à l'accueil, un autre au projet professionnel (compétences, CV, profil, recherche d'offres, candidatures, parcours formation…), encore un autre à l'inscription (démarches, aides et allocations) et enfin un dernier qui regroupe les échanges entre le demandeur d'emploi et France Travail. "Afin de prendre en compte les spécificités de chaque public, l'espace personnel continuera progressivement à s'enrichir et à s'adapter aux profils des usagers", précise le service en charge de la gestion des demandeurs d'emploi.