Jeux vidéo, liseuses, écouteurs, objets connectés… Vinted s'ouvre officiellement à l'électronique

Vinted accueille officiellement les produits électronique sur sa plateforme de seconde main. S'il était déjà possible d'en trouver, une catégorie dédiée permet enfin de classer les jeux vidéo, les liseuses, les écouteurs, les objets connectés...

Depuis son lancement en France en 2013, Vinted a su se faire une belle place dans le secteur du marché de l'occasion, avec quelque 23 millions d'utilisateurs, au point de faire de l'ombre à Leboncoin et Cdiscount. Tout le monde connaît désormais le slogan "Tu ne le portes plus ? Vends-le !", décliné à l'envie dans ses campagnes de publicité. À l'origine, il s'agissait d'un site Web pour vendre, acheter et échanger des vêtements entre particuliers. La plateforme n'a toutefois pas tardé à élargir son secteur d'activité. On peut donc y acheter des vêtements, chaussures et accessoires pour femme, homme et enfant, mais aussi des produits pour animaux, des jouets, des produits de beauté, des petits meubles, de la décoration, des livres et même des produits high-tech.

Ces derniers n'étaient toutefois pas très visibles. Aussi, la plateforme a eu droit à un petit changement d'interface, avec l'apparition de nouvelles catégories, dont une baptisée "Électronique", regroupant tout ce qui est jeux vidéo, consoles, liseuses, tablettes, produits audio, objets connectés, accessoires de réalité virtuelle, etc. Voilà qui va grandement faciliter les recherches !

Interface Vinted : deux nouvelles catégories arrivent

Si, dans l'ensemble, cette modification simplifie les choses, il y a tout de même quelques petits couacs. En effet, les produits inclus dans ces sous-catégories ne sont pas toujours bien répertoriés. Dans "Liseuse" par exemple, on retrouve des ampoules, des marque-pages, des appareils pour boucler les cheveux et même une lampe en forme de crotte...

Mais la catégorie "Électronique" n'est pas la seule nouveauté. Une autre catégorie, baptisée "Articles de créateurs", fait également son apparition. Elle regroupe des objets de luxe, comme des sacs à main Louis Vuitton, des bijoux Chanel ou des chaussures Dior. Autant dire que l'on n'est pas du tout dans la même gamme de prix ! Enfin, la plateforme lance la fonction "Revenus et statistiques", qui permet aux utilisateurs de suivre leurs ventes et de bénéficier d'un tableau de bord détaillé pour évaluer leur activité.