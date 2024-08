Doctolib utilise vos données pour entraîner son IA : comment l'en empêcher ?

Doctolib peut désormais utiliser vos données personnelles pour entraîner ses IA. Vous avez toutefois la possibilité de refuser ce traitement de vos informations. Voici la marche à suivre.

Doctolib, la plateforme servant à prendre des rendez-vous médicaux en ligne, a elle aussi cédé aux sirènes de l'intelligence artificielle et devrait prochainement accueillir un assistant médical intelligent dopé à l'IA pour rédiger des comptes-rendus des consultations, ainsi qu'un répondeur "intelligent" qui permet aux patients de prendre rendez-vous par téléphone en conversant avec une IA – celle-ci est censée détecter l'urgence d'une situation à partir du ton de la voix (voir notre article).

Mais toute intelligence artificielle a besoin d'être entraînée et, pour cela, il lui faut des données ! L'entreprise française compte sur ses utilisateurs pour faire le plein. Aussi, depuis le 7 août dernier, elle demande leur autorisation afin de pouvoir collecter leurs données personnelles, comme l'historique de rendez-vous, les ordonnances stockées sur la plateforme, des notes médicales ou encore le profil médical – Doctolib assure que ces données seront au préalable anonymisées, c'est-à-dire qu'il ne sera pas possible de relier les informations à une personne en particulier. Heureusement, il est tout à fait possible de refuser.

IA Doctolib : comment refuser que vos données soient utilisées ?

Contrairement à d'autres géants du numérique – Meta et X se sont d'ailleurs fait épingler par les autorités européennes à ce sujet –, Doctolib tient à obtenir le consentement éclairé de ses utilisateurs avant de pouvoir exploiter leurs données personnelles. Ils sont donc tout à fait libre de refuser. "Si c'est le cas, votre expérience utilisateur et l'accès à l'application n'en seront pas altérés", promet l'entreprise. Pour ce faire, il suffit de cocher la case "Refuser" au moment de l'apparition de la notification vous informant du changement de politique de confidentialité de Doctolib, lors de votre prochaine connexion à la plateforme.

Pour ceux qui auraient cliqué sur "Accepter" de façon machinale, sans trop regarder de quoi il en retournait, et qui voudraient changer d'avis peuvent le faire à tout moment. Voici la marche à suivre :

► Lancez l'application Doctolib sur votre smartphone.

► Une fois sur la page d'accueil, appuyez sur l'onglet Compte, en bas à droite de l'écran.

► Une nouvelle page s'ouvre. Sélectionnez Mes préférences, tout en bas.

► Appuyez sur Amélioration des services.

► Une fenêtre pop-up s'ouvre. Sélectionnez Je désactiver l'amélioration des services et appuyez sur le bouton bleu Enregistrer.