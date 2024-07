Google Agenda va faciliter vos prises de rendez-vous avec ses nouvelles fonctions

Google Agenda a le droit à une petite mise à jour au niveau de la planification de rendez-vous. Au programme : une nouvelle option au niveau du choix de leur récurrence et la possibilité pour les invités d'y convier d'autres personnes.

Google Agenda n'a eu de cesse d'évoluer depuis sa sortie il y a quatorze ans, pour proposer aujourd'hui une gestion simple et complète des calendriers adoptée par des millions d'internautes. Quelques tapotements de doigt suffisent pour créer des agendas personnalisés rassemblant les rendez-vous professionnels, les événements familiaux auxquels on doit assister, les dates d'anniversaire à ne pas manquer, etc. Mieux encore, on peut aisément les partager auprès de tous ses contacts.

Reste que le service du géant du numérique a longtemps souffert du manque d'options de planification, qui sont peu diversifiées. Mais le 9 juillet dernier, Google a annoncé dans un billet de blog le déploiement de nouvelles fonctions de planification de rendez-vous dans Google Agenda, dans le but de simplifier le processus et d'offrir plus de flexibilité aux utilisateurs.

Google Agenda : pour une utilisation plus flexible

Jusqu'à présent, lorsque l'on planifiait un rendez-vous dans Google Agenda, on pouvait configurer sa récurrence de manière à ce qu'il se répète chaque semaine (hebdomadaire) ou à ce qu'il ne se répète pas. Cette mise à jour vient introduire une nouvelle option permettant de définir une fréquence personnalisée pour les rendez-vous récurrents. Par exemple, il sera possible de programmer un rendez-vous bihebdomadaire, c'est-à-dire qui se répète toutes les deux semaines. Voilà qui apporte plus de souplesse ! Cette fonction est progressivement déployée depuis le 9 juillet dernier.

© Google

Autre nouveauté : les organisateurs et coorganisateurs de rendez-vous pourront désormais ajouter d'autres participants ou d'autres salles aux événements réservés, à condition que l'organisateur initial ait activé l'option "Les invités peuvent inviter d'autres personnes". De plus, l'organisateur pourra également ajouter des groupes Google comme co-hôtes au cours du processus de configuration, afin que les utilisateurs puissent plus facilement organiser des rendez-vous avec d'autres personnes. Cette fonction sera progressivement déployée à partir du 23 juillet prochain.

© Google

Google Agenda : une interface uniformisée et cohérente

Actuellement, Google Agenda propose deux outils aux fonctions similaires : "Créneaux horaires" et "Planification des rendez-vous". Au cours de ces dernières années, la seconde est devenue plus évoluée que l'autre. Aussi, lors d'une précédente annonce, le géant du numérique avait fait savoir qu'à partir du 18 juillet, la fonction "Créneaux horaires" serait définitivement remplacée par la fonction "Planification des rendez-vous", afin de rendre l'interface et l'utilisation de l'outil plus cohérentes.

© Google

L'option de récurrence personnalisée et la possibilité pour les invités de convier d'autres personnes aux rendez-vous seront déployées dans les prochaines semaines pour les utilisateurs des versions Business, Education et Enterprise de Workspace, ainsi que pour les organismes à but non lucratif, les abonnés individuels, les utilisateurs de Google One Premium et ceux disposant de comptes personnels. Quant à l'ajout de groupes en tant que co-organisateurs sur les rendez-vous, il sera disponible pour les utilisateurs des versions Business, Education et Enterprise de Workspace, ainsi que pour les organismes à but non lucratif.