Amazon Prime Day 2025 : les meilleures promos high-tech du jour

Rebaptisée Ventes Flash Prime Day, la grande opération commerciale d'Amazon est de retour ! L'occasion de profiter de belles promotions sur les produits high-tech pour les abonnés Prime, mais aussi pour les autres, avec l'essai gratuit d'un mois.

[Mis à jour le mardi 08 juillet à 14 h 00] Un peu plus d'une semaine après le début des soldes, le Prime Day fait son grand retour sur Amazon, sous le nom de Ventes Flash Prime Day.

L'édition estivale de cette grande opération commerciale rituelle d'Amazon a commencé le mardi 8 juillet et se terminera le vendredi 11 juillet, à 23 h 59. Car contrairement à ce que son intitulé initial laisse entendre, cette braderie dure désormais plusieurs jours au lieu d'un à l'origine. Les abonnés à la très pratique formule Amazon Prime peuvent profiter de superbes promotions sur des milliers de produits dans de nombreux rayons – jardin, cuisine, hygiène, jouets… et bien évidemment la tech ! L'occasion de trouver des bons plans très intéressants !

Lancée en 2015 pour célébrer les vingt ans du géant du commerce en ligne, cette opération spéciale a été étendue à deux jours suite à son grand succès. L'occasion d'acheter des produits high-tech ou des articles pour la maison avec de substantielles réductions, allant parfois jusqu'à plus de 70 % : smartphone, PC portable gamer, casque sans fil, écouteurs Bluetooth, TV 4K... On trouve forcément son bonheur ! Et il ne s'agit pas systématiquement de bas de gamme ou d'invendus : cette année encore, on trouve des produits de référence et à succès signés de grandes marques, comme Samsung, Apple, Asus, HP, Philips, LG, Xiaomi ou Google, pour n'en citer que quelques-unes en électronique. Comme son nom l'indique, cette opération est réservée aux abonnés Prime. Mais il est possible d'en profiter grâce à l'offre d'essai gratuit du service pendant un mois.

© Amazon

Jours Flash Prime : des réductions pour les abonnés Amazon Prime

Pour rappel, Amazon Prime est un programme de fidélisation par abonnement proposé par le géant du commerce en ligne qui donne droit à de nombreux services. La formule coûte 6,99 euros par mois ou 69,99 euros pour un an, en une fois. On peut le tester trente jours gratuitement, et sans engagement, ce qui permet de profiter des Jours Flash Prime sans payer d'abonnement : il suffit de résilier l'offre avant la fin de l'essai, pour éviter une reconduction automatique et payante ! Amazon Prime offre de nombreux services. Ainsi, les produits sont livrés gratuitement en un ou deux jours ouvrés. Le service intègre aussi une plateforme de vidéo à la demande (Amazon Prime Video), similaire à Netflix ou Disney+, avec des films, des séries et d'autres programmes. Mais Amazon Prime donne également accès à Prime Music, un service de streaming audio avec deux millions de titres de musique disponibles hors connexion, et Prime Reading, qui donne accès à de nombreux livres au format numérique. Et bien sûr, il y a le Prime Gaming !

L'opération Prime Day commence ce mardi 8 juillet à 0 h 00 et se termine le vendredi 11 juillet à 23 h 59. Voici une sélection des promotions les plus intéressantes.

Jours Flash Prime 2025 : les bons plans sur les ordinateurs (PC et Mac)

Apple MacBook M2 (13,6 pouces - RAM 8 Go - SSD 256 Go) Neuf à partir de 713,89 € Occasion à partir de 713,89 € Amazon 1079,00 € 713,89 € Voir

Rue du Commerce 819,85 € Voir

Rakuten 999,98 € Voir Amazon 1079,00 € 713,89 € Voir

Rakuten 999,98 € 787,80 € Voir

Darty 873,00 € Voir

Jours Flash Prime 2025 : les bons plans sur les composants et les périphériques informatiques

Jours Flash Prime 2025 : les bons plans sur les smartphones et tablettes

Apple iPhone 15 Pro Max Neuf à partir de 1099,00 € Occasion à partir de 899,00 € Reconditionné 1159,00 € 1099,00 € Voir

Rue du Commerce 1141,98 € Voir

Rakuten 1248,90 € Voir

Pixmania 979,83 € 1564,38 € Voir Pixmania 979,83 € 899,00 € Voir

Darty 982,99 € Voir

Rakuten 1248,90 € 1169,00 € Voir

Prime Day 2025 : les bons plans sur les appareils audio

Apple AirPods 3 Neuf à partir de 121,97 € Occasion à partir de 91,80 € Rakuten 122,44 € Voir

Rue du Commerce 121,97 € Voir

Amazon 189,00 € Voir Darty 91,80 € Voir

Rakuten 122,44 € 109,00 € Voir

Jours Flash Prime 2025 : les bons plans sur les appareils vidéo

Jours Flash Prime 2025 : les bons plans sur le gaming

Jours Flash Prime 2025 : les bons plans sur les objets connectés

Jours Flash Prime 2025 : attention aux arnaques par phishing !

Soyez très vigilant pendant le Prime Day : des escrocs profitent de cette période de promotions pour arnaquer des internautes, en se faisant passer pour le service client Amazon. Souvent, il s'agit d'un mail visant à vous "informer" que "l'une des commandes a été annulée" ou que vous avez réalisé un achat sans le savoir. Le mail est accompagné d'une prétendue facture en pièce jointe. En réalité, il s'agit d'un fichier vérolé par un malware capable d'aspirer vos données personnelles et bancaires. Par ailleurs, le site TechradarPro met également en garde contre les mails qui demandent de "mettre à jour les données de facturation Amazon". Le message est accompagné d'un lien vers une page truquée ressemble à celle du site Amazon, le but étant de récupérer vos données personnelles et bancaires… Des techniques de phishing classiques, mais efficaces, qui font toujours des victimes (voir notre fiche pratique sur le phishing).

Attention également aux liens sur lesquels vous cliquez ! Plus de 120 000 plateformes frauduleuses usurpant l'identité du site d'e-commerce ont été découvertes par les chercheurs de NordVPN au cours des deux derniers mois. 90 000 d'entre eux sont des sites de phishing destinés à dérober les données personnelles de leurs victimes, et 20 000 sont destinés à propager des logiciels malveillants sur les appareils des utilisateurs.

Aussi, la règle est simple : ne cliquez jamais sur un lien dans un mail si vous n'êtes pas absolument sûr de l'expéditeur, surtout s'il est question d'achat ou d'argent ! D'une façon générale, il vaut mieux vous connecter à votre compte client Amazon sur le site ou via l'application mobile pour vérifier vos commandes. En cas de doute, vous pouvez toujours contacter le service client pour avoir une confirmation.