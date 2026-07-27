Facebook Verified : un nouveau badge gratuit pour distinguer les humains des bots

Meta lance Facebook Verified, un badge de certification gratuit garantissant qu'un compte est bien tenu par un humain, et pas un robot. Les utilisateurs qui souhaitent l'obtenir, doivent simplement envoyer une courte vidéo d'eux.

Meta, la maison mère de Facebook, Instagram, Threads et WhatsApp, s'est efforcée d'intégrer de l'intelligence artificielle à toutes ses plateformes, quitte à volontairement les inonder de faux profils dans le but d'améliorer "l'engagement" sur ses plateformes, c'est-à-dire les interactions entre personnes, qu'elles soient réelles ou non (voir notre article). Mais cette stratégie a un revers : les utilisateurs perdent confiance en leurs interlocuteurs, et il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Et c'est encore plus problématique lorsque les contacts impliquent des transactions.

Pour répondre à ce problème, la firme de Mark Zuckerberg a annoncé dans un billet de blog l'introduction de Facebook Verified, un nouveau badge de certification accessible gratuitement permettant de signaler qu'un compte appartient bien à une personne réelle. En parallèle, elle va également lancer une nouvelle application pour sa marketplace.

Facebook Verified : un badge pour les utilisateurs humains

Le principe de Facebook Verified est assez simple. Les utilisateurs qui souhaitent obtenir le badge doivent enregistrer une courte vidéo selfie depuis Facebook. Meta compare ensuite les images de cette vidéo avec les photos de profil du compte afin de vérifier qu'elles correspondent. La procédure est gratuite et accessible à tous les comptes personnels des utilisateurs de plus de 18 ans. En revanche, les Pages et les comptes professionnels ne peuvent pas, pour le moment, bénéficier de cette vérification.

© Meta

Une fois la procédure réalisée avec succès, un badge gris apparaîtra sur les plateformes Facebook les plus pertinentes : Marketplace, Rencontres, Groupes et, bien évidemment, le profil de l'utilisateur. Par la suite, il apparaîtra également sur les publications du fil d'actualité.

Attention, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, Facebook Verified n'a rien à voir avec l'abonnement payant Meta Verified, l'abonnement payant lancé par l'entreprise en 2023. Les deux dispositifs portent un nom très proche, mais ils n'ont pas le même objectif. Meta Verified apporte, moyennant finance, différents avantages et certifie d'une vérification stricte du profil. Facebook Verified, lui, est gratuit et vise avant tout à apporter une preuve visible qu'une personne réelle se trouve derrière un profil.

Facebook Verified ne cherche toutefois pas à déterminer si une personne est honnête ou digne de confiance : le badge signifie uniquement que le profil correspond à une personne réelle. Un utilisateur vérifié peut donc toujours publier de fausses informations, tenter une arnaque ou avoir un comportement malveillant. Le déploiement vient de commencer et sera progressif, en commençant par certains marchés, avant d'être étendu à l'échelle mondiale.