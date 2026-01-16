TikTok change de technique pour vérifier l'âge de ses utilisateurs : gare au blocage de compte !

Pour renforcer encore un peu plus le contrôle d'âge sur son réseau social, TikTok a annoncé le déploiement d'une nouvelle technologie. De nombreux comptes pourraient ainsi être bloqués dans les prochaines semaines.

Depuis son lancement, TikTok a rencontré un succès fulgurant auprès des jeunes grâce à une recette simple, mais terriblement efficace : des vidéos courtes qui s'enchaînent dans un fil d'actualité dopé aux algorithmes, des filtres et des outils créatifs, ainsi qu'une grande communauté avec qui communiquer. Malheureusement, le réseau social n'échappe pas aux aléas et aux dérives des autres plateformes en ligne.

Comme Instagram, Facebook ou les forums, TikTok expose ses utilisateurs au cyberharcèlement, aux personnes mal intentionnées, aux prédateurs sexuels ou encore à du contenu inapproprié. Cela est d'autant plus inquiétant que les algorithmes du réseau social, qui ont pour but de filtrer les propos haineux et les vidéos à caractère sexuel, laissent parfois passer certains contenus sensibles. Pour protéger les plus jeunes, l'application a donc décidé d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire.

Contrôle d'âge sur TikTok : une nouvelle technique pour l'Europe

En effet, même si TikTok est accessible aux personnes de treize ans et plus, bon nombre de jeunes réussissent à contourner le système pour s'inscrire. Face à ce problème, l'application a cédé aux pressions exercées par les autorités européennes en annonçant le déploiement d'une nouvelle technologie de détection d'âge pour les utilisateurs du Vieux Continent. Une annonce qui a été confirmée par le réseau social dans un communiqué transmis à l'agence de presse Reuters, ce vendredi 16 janvier 2026.

Selon les informations de nos confrères, il s'agit d'un outil – qui a été testé pendant un an au sein de l'Union européenne dans le cadre d'une phase pilote – capable d'analyser de nombreuses données concernant les utilisateurs : informations du profil, comportement sur le réseau social, vidéos postées et consultées, etc. Si un utilisateur est considéré comme trop jeune par cet algorithme, son compte sera ensuite examiné minutieusement par un modérateur spécialisé. Un processus qui évite les suppressions de comptes automatiques, comme l'a précisé TikTok.

Pour l'instant, le réseau social peine à vérifier l'âge de ses utilisateurs, car les solutions pour y parvenir sans porter atteinte à leur vie privée sont rares. Malgré tout, TikTok a prévu de mettre le paquet pour confirmer l'âge des internautes. Comme elle l'a expliqué à Reuters, l'entreprise détenue par ByteDance compte s'appuyer sur les solutions de contrôle de pièce d'identité officielle, mais également sur d'autres outils, comme Yoti, qui permettent d'estimer l'âge d'un utilisateur grâce à la reconnaissance faciale.