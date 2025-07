Au secours ! L'IA de Meta va vous envoyer des messages privés pour engager la conversation

Meta est en train de tester la possibilité pour des chatbots personnalisés d'engager spontanément la conversation avec les utilisateurs sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Une façon discutable d'accroître leur engagement...

Impossible de passer à côté : Meta met de l'IA à toutes les sauces absolument partout dans ses services (Facebook, Instagram, WhatsApp...) ! Que ce soit par le biais de son chatbot Meta AI, chargé de vous assister, de différentes fonctions de retouche photo, ou encore pour résumer les conversations, l'intelligence artificielle est désormais cachée dans les moindres recoins – et en plus, cela donne une raison à l'entreprise pour piller toujours plus vos données personnelles ! Mais la firme de Mark Zuckerberg ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Selon les informations de Business Insider, Meta serait en train de tester la possibilité pour des chatbots personnalisés d'aborder "spontanément" les utilisateurs sur ses différents réseaux sociaux. Mais quelle merveilleuse idée !

Meta AI : des chatbots proactifs pour maintenir l'engagement

D'après les informations de nos confrères, Meta travaillerait avec Alignerr, une entreprise américaine spécialisée dans l'entraînement d'IA sur le projet interne "Omni", qui viserait à stimuler l'engagement des utilisateurs. Concrètement, les chatbots en question sont créés par le biais de Meta AI Studio, une plateforme qui permet aux utilisateurs de concevoir leurs propres chatbots personnalisés et de les déployer dans les applications du groupe.

Cette fonction proactive vise à éviter que ces IA tombent dans l'oubli. Ainsi, celles précédemment utilisées dans l'AI Studio pourraient venir solliciter directement les utilisateurs sur Facebook, Instagram ou WhatsApp, en puisant dans des conversations antérieures pour écrire des messages de relance personnalisés. Par exemple, un chatbot nommé "le Maestro de la magie du cinéma" pourrait, envoyer spontanément ce type de message : "J'espère que vous passez une magnifique journée ! Je voulais vous demander si vous aviez découvert récemment de nouvelles bandes originales ou de nouveaux compositeurs. Ou peut-être aimeriez-vous des recommandations pour votre prochaine soirée cinéma ? N'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir de vous aider!"

Heureusement, Meta a prévu quelques limites à ces interactions. Ainsi, un bot n'est autorisé à contacter l'utilisateur que si celui-ci a envoyé au moins cinq messages sur une période de quatorze jours. Et même dans ce cas, il ne peut envoyer qu'un seul message de suivi : si l'utilisateur ne répond pas, la conversation s'arrête là. Encore heureux !

IA et chatbots : quels dangers pour les utilisateurs ?

Ce n'est pas la première fois que Meta met en avant des interactions entre chatbots et utilisateurs. Le réseau social Facebook accueille déjà des bots générés par IA, sous la forme de comptes, qui viennent publier du contenu et commenter les publications (voir notre article). L'entreprise de Mark Zuckerberg a beau répéter que les chatbots peuvent permettre de lutter contre la solitude et de rendre ses plateformes plus intéressantes, l'intérêt de ces relances est avant tout financier.

En effet, les documents consultés par Business Insider révèlent que Meta prévoit de générer entre 2 et 3 milliards de dollars grâce à ses produits d'IA générative, rien que pour 2025. Au cours de la prochaine décennie, les prévisions de l'entreprise sont bien plus élevées, suggérant que l'intelligence artificielle pourrait générer plus de mille milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2035. Mais ces chiffres ne dépendent pas seulement de l'engouement, il faut que les outils soient utilisés régulièrement pour qu'ils puissent se réaliser.

On peut légitimement avoir quelques réserves quant à la direction que prennent les plateformes de l'entreprise. Les chatbots générés par IA laissent plusieurs détails en suspens, à commencer par l'apparence de ces faux profils – à quel point seront-ils distinguables des autres ? – ou la confidentialité des données sur lesquelles ils s'entraîneront – même si on se doute déjà de la réponse.

En plus, les marqueurs mis en place par l'entreprise pour signifier qu'un contenu a été généré par IA ne sont pas franchement efficaces, au vu des commentaires qu'on trouve sous ce type de publications… Les personnes les plus fragiles ou les moins à l'aise avec la technologie pourraient tout à fait passer à côté de ce "détail" et finir par oublier que leurs interlocuteurs ne sont que des programmes. Aujourd'hui, il est prouvé que des interactions prolongées de ce type peuvent parfois avoir des effets psychiques très négatifs. Des entreprises comme Character.AI ont même fait l'objet de poursuites judiciaires concernant l'impact de leurs chatbots, après que plusieurs histoires se sont finies de façon tragique.