Traduction, partage de musique… Instagram ajoute des fonctions aux DM

Instagram fait évoluer sa messagerie interne en y ajoutant de nombreuses fonctions. Au programme : traduction des messages, partage de musique, planification des envois, épinglage de contenus et QR codes pour les groupes.

Si Instagram est avant tout un réseau social orienté sur l'image en général et la photo en particulier, il possède sa propre messagerie, afin d'offrir un espace de communication confidentiel. Ce système se nomme DM (Direct Message) et permet à un compte d'envoyer des messages écrits, des liens, des audios, des images, à un autre compte de façon directe et privée. Et autant dire qu'il est vite devenu un incontournable de la plateforme et l'un des canaux de discussion préférés de nombreux utilisateurs.

Instagram ajoute progressivement des fonctions, comme la programmation de l'envoi des DM en décembre dernier. Il continue sur sa lancée en annonçant, dans un billet de blog, l'arrivée de tout un tas de nouveaux outils. Au programme : traduction des messages, partage de musique, planification des envois, épinglage de contenus et QR codes pour les groupes.

DM Instagram : traduction, épinglage, QR codes et partage de musique

Instagram va accueillir une fonction de traduction pour les DM afin de faciliter les échanges entre les utilisateurs. Il suffit de faire un appui long et de choisir l'option "Traduire" pour transcrire un message d'une langue vers une autre en un clic. La traduction s'affichera directement sous le message d'origine. Notons qu'il est possible de "traduire" des messages déjà écrits dans notre langue maternelle pour que l'IA les reformule.

© Meta

Autre nouveauté : la possibilité d'épingler les messages dans une discussion afin de les retrouver facilement. Pour cela, il faut faire un appui long dessus puis appuyer sur l'option "Epingler". Le message en question s'affichera alors dans un bandeau en haut de la discussion. Il est possible d'épingler jusqu'à trois messages par conversation. Notons que le réseau social permettait déjà d'épingler des discussions dans la boîte de réception.

© Meta

Instagram accueille également une fonction permettant de partager des morceaux de musique directement depuis les DM. Bien évidemment, on pouvait déjà coller des liens Spotify, Deezer ou Qobuz dans l'application, mais la fonction est désormais directement intégrée dans l'interface. Dans la section où se trouvent les stickers se trouve désormais un nouveau bouton "Musique" permettant d'accéder à la bibliothèque musicale d'Instagram, afin d'envoyer un extrait de 30 secondes accompagné d'une animation de vinyle tournant. Cela devrait particulièrement plaire aux jeunes utilisateurs qui ont l'habitude de découvrir de nouvelles musiques via les réseaux sociaux.

© Meta

Enfin, Instagram permet la génération de QR codes pour pouvoir inviter des personnes dans les discussions de groupe, sans avoir besoin d'invitation directe. Il suffit d'appuyer, depuis l'interface du chat, sur le nom de la conversation, de cliquer sur "Lien d'invitation", puis sur "QR code". En scannant l'image, il est alors possible de rejoindre le groupe en deux temps trois mouvements.

© Meta

Instagram : un bouton "Je n'aime pas" en préparation

En plus de ces nouveautés actées, le patron du réseau social, Adam Mosseri, a annoncé tester actuellement un bouton "Je n'aime pas" pour les commentaires des publications. Il devrait permettre aux utilisateurs (y compris le créateur du contenu commenté) d'exprimer leur désapprobation.

La subtilité de cette fonction est qu'elle s'effectue de manière privée. Le compteur de "dislikes" ne s'affiche pas sur le réseau social, et l'auteur du commentaire n'est pas informé. Le bouton permet uniquement d'agir sur les algorithmes, en réorganisant de manière automatique les commentaires en se basant sur les retours négatifs des utilisateurs, en reléguant les plus impopulaires en bas des discussions.

Cette anonymisation permet d'éviter des représailles, puisque personne ne saura qui a utilisé cette fonction. Cela permet également d'éviter les campagnes de dislikes en masse (les fameux raids) qui peuvent avoir lieu. De cette façon, Meta espère mettre en avant uniquement du contenu positif. Attention, la plateforme précise toutefois qu'il s'agit pour l'instant d'un simple test, sans garantie d'une adoption définitive.