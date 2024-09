Vous pouvez maintenant rendre publics les commentaires de vos stories Instagram

Petite révolutions Instagram : vous allez pouvoir rendre visibles publiquement les commentaires de vos stories. Une option déjà active dans la dernière mise à jour de l'application et qui permet de partager des réactions.

Bien qu'Instagram soit un réseau social déjà très apprécié par ses utilisateurs, Meta l'améliore continuellement en y intégrant de nouvelles fonctions. Au fil des années, les utilisateurs ont d'abord pu partager des photos et des vidéos avant de découvrir d'autres options comme la publication de vidéos en direct (les lives) ou de stories. Ce dernier mode de partage semble d'ailleurs avoir été choisi par Meta pour une légère refonte. Jusqu'à présent, les personnes qui partageaient des stories dévoilaient des moments de leur quotidien grâce à des photos et à des vidéos qui disparaissent au bout de 24 heures. Ils pouvaient ainsi recevoir des commentaires et des interactions qu'ils retrouvaient dans leurs messages privés. Des réactions qui n'étaient donc pas visibles pour les autres utilisateurs. Mais ce mode de fonctionnement devrait changer dans les prochains jours.

Instagram : la fin des commentaires privés pour les stories ?

Dans un communiqué publié sur Instagram, ce mardi 3 septembre, Instagram a en effet annoncé l'ajout d'une nouvelle fonction permettant aux utilisateurs de rendre publics les commentaires publiés en réponse à leurs stories. Pour en profiter, rien de plus simple puisque l'option est active par défaut dans la dernière mise à jour de l'application. Ainsi, il suffit de cliquer sur la petite bulle apparaissant en bas à gauche de l'écran lorsque vous visionnez des stories. Cela ouvrira la section dédiée aux commentaires, vous permettant de publier une réponse et de consulter les messages laissés par d'autres abonnés. Si vous préférez garder l'anonymat, sachez qu'il sera toujours possible d'envoyer un message privé à l'auteur de la story, à condition que celui-ci désactive la fonction.

© Instagram

En effet, il est possible de désactiver cette option en passant simplement par les paramètres de l'application. Voici la marche à suivre :

Allez sur votre profil et cliquez sur le menu déroulant situé tout en haut à droite de votre écran de téléphone.

situé tout en haut à droite de votre écran de téléphone. Cliquez ensuite sur le bouton Commentaires puis Commentaires sur les stories .

puis . Il ne vous reste plus qu'à cocher la case Désactivé.

Lorsque vous êtes dans ces mêmes paramètres, vous pouvez également activer une option qui permet à tous les utilisateurs de commenter vos stories, même ceux qui ne figurent pas parmi vos abonnés. À noter, l'option est limitée pour les comptes appartenant à des utilisateurs mineurs. Ces derniers ne peuvent bénéficier de cet ajout que s'ils suivent le compte souhaitant commenter et vice-versa.