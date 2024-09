Le docteur Jimmy Mohamed recommande des téléphones à touches pour les élèves

À l'occasion de la rentrée scolaire, le célèbre médecin Jimmy Mohamed rappelle les effets néfastes des smartphones sur les collégiens, en recommandant de les équiper plutôt de simples téléphones à touches.

C'est officiel, après deux mois de vacances d'été, l'heure de la rentrée scolaire 2024 a sonné. Pour préparer le retour sur les bancs de l'école aux enfants, certains parents ont cédé à la tentation de leur acheter un téléphone. Malheureusement, cela peut s'avérer dangereux. En plus des menaces qui rôdent sur Internet et les réseaux sociaux – cyberharcèlement, prédateurs sexuels, addictions, contenus violents, etc. – les enfants s'exposent à d'autres risques pour leur santé. À tel point que le gouvernement a fait le nécessaire pour limiter l'utilisation des smartphones chez les plus jeunes. Le 27 août dernier, lors de la conférence de presse organisée pour la rentrée des classes, Nicole Belloubet a annoncé l'expérimentation de l'interdiction des téléphones portables dans près de 200 collèges.

La ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, qui souhaite mettre en place une "pause numérique" chez les adolescents, compte généraliser cette mesure dès le mois de janvier 2025. Désormais, le conseil d'administration des collèges et des lycées pourra introduire dans le règlement intérieur l'interdiction de l'utilisation des smartphones dans tout l'établissement, y compris pendant les récréations. Malgré cette nouvelle loi, des parents inquiets ont quand même acheté un smartphone pour que leur enfant puisse les contacter en cas de besoin. Mais que disent les experts sur ce sujet ?

© RTL

Pour Jimmy Mohamed, pas de réseaux sociaux avant 15 ans

Lors de son passage dans la matinale de RTL (que vous pouvez réécouter en ligne), ce lundi 2 septembre, le célèbre – et sympathique – médecin Jimmy Mohamed s'est exprimé sur l'impact du smartphone chez les adolescents. Le spécialiste a ainsi assuré qu'il ne fallait surtout pas qu'un enfant de moins de 15 ans possède ce type d'appareil. "Les collégiens n'ont pas besoin de téléphone ni au collège ni en dehors de l'établissement. Ils peuvent éventuellement avoir un petit téléphone à 9 touches, tout simple, sans aucun accès à Internet. C'est largement suffisant", a-t-il expliqué, avant de rappeler les recommandations de ses confrères. "Pas de téléphone avant 11 ans et pas de réseaux sociaux avant 15 ans."

Si l'avis de Jimmy Mohamed est aussi tranché sur le sujet, c'est avant tout parce que les smartphones peuvent avoir des conséquences graves sur le développement des adolescents, notamment à cause d'un phénomène appelé le multitâche numérique. "Les adolescents alternent rapidement entre les applications, les notifications et les autres tâches, ce qui réduit leur capacité à se concentrer sur une seule tâche à long terme et qui peut fragmenter leur attention", a alerté le médecin, ajoutant que les smartphones pouvaient également affecter le sommeil des plus jeunes. "Ces smartphones volent notre temps de sommeil tout en perturbant notre endormissement en bloquant l'hormone de la nuit qu'on appelle la mélatonine", a-t-il conclu.