Pseudo WhatsApp : réservez vite votre nom d'utilisateur pour remplacer votre numéro de téléphone

WhatsApp déploie une option permettant d'utiliser un pseudo au lieu d'exposer votre numéro de téléphone. Une nouveauté on ne peut plus pratique et sécurisante ! Mais attention, il ne faut pas trainer car tous les noms dne sront pas libres longtemps !

Parmi les nombreux services de messagerie instantanée, WhatsApp est sans doute l'un des plus sécurisés. En effet, l'application est connue pour la sécurité qu'elle offre, notamment grâce à ses nombreuses options comme le mode Chat Lock, le chiffrement de bout en bout des conversations, les messages éphémères ou encore la possibilité de bloquer les captures d'écran.

Malgré tout, WhatsApp reste en retard sur un point essentiel : dans les discussions de groupe, l'intégralité des participants peut avoir accès à votre numéro de téléphone. Ce système pose de gros problèmes en termes de confidentialité, car vous pouvez être contacté par de parfaits inconnus.

Nom d'utilisateur WhatsApp : des pseudos à la place des numéros

Heureusement, Meta a identifié ce problème et a trouvé une solution très simple. Dans un billet de blog publié ce lundi 29 juin 2026, WhatsApp a annoncé le lancement de son nouveau système de nom de profil. En pratique, l'option est très simple puisqu'elle vous permet de choisir un pseudo. "À compter de cette semaine, vous pouvez réserver un nom de profil à utiliser plus tard dans l'année, lorsque nous lancerons cette option, indique l'entreprise dans son communiqué. Votre nom de profil WhatsApp doit être unique. Seules les personnes que vous souhaitez contacter le connaîtront."

© Capture - WhatsApp

Les noms de profils remplacent ainsi l'affichage de votre numéro de téléphone dans les conversations de groupe, mais pas seulement. Ce sera également ce pseudo que vous devrez donner à vos proches pour qu'ils vous contactent la première fois. Cela est d'autant plus sécurisant qu'il n'existe pas d'annuaire regroupant ces noms de profil. Une personne qui ne vous connaît ne peut donc pas engager la discussion en utilisant votre numéro de téléphone.

Et pour couronner le tout, WhatsApp a aussi prévu une nouvelle couche de sécurité, en ajoutant une clé de nom de profil. Dans les paramètres, il est désormais possible d'activer une option qui oblige vos interlocuteurs à saisir un code que vous leur communiquerez pour discuter avec vous.

Pour l'instant, seule la réservation d'un pseudo est possible. Car, oui, avec plus de 3 milliards d'utilisateurs, il faut bien un peu d'organisation pour vous laisser le temps de trouver le nom qui vous correspond le mieux, sans faire de doublons. Pour vous aider dans cette démarche, l'entreprise a également annoncé le déploiement d'un générateur de noms de profils, qui vous permet d'être sûr de trouver un pseudo unique. Si vous souhaitez réserver votre nom de profil, vous devez vous rendre dans les Paramètres de WhatsApp, puis cliquer sur Compte, puis sur Nom de profil. Une fois le pseudo choisi, il ne vous reste plus qu'à patienter le temps que l'option soit officiellement déployée.