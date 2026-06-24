Google Messages ajoute des thèmes et des couleurs pour personnaliser les conversations

Alors qu'il était toujours très sobre, Google Messages va bientôt s'offrir un peu de fantaisie en permettant de personnaliser les conversations avec des thèmes graphiques, des bulles colorées et des fonds d'écran imagés.

Google Messages, la messagerie instantanée installée par défaut sur la plupart des smartphones Android, reçoit régulièrement des mises à jour pour se rapprocher de ses concurrents les plus féroces, comme WhatsApp. La firme de Mountain View a d'ailleurs planché sur une nouvelle option dont l'absence peinait particulièrement les amateurs de couleurs, de thèmes et de changement d'ambiance. En effet, Google Messages se dote d'une option de personnalisation – directement inspirée de Samsung Messages – qui permet aux utilisateurs de choisir des "thèmes de conversation".

Personnalisation de Google Messages : un changement de décor très complet

Comme l'a annoncé un utilisateur de Reddit, une récente mise à jour sur l'application lui permet de profiter de la nouvelle option. On découvre ainsi une nouvelle interface très claire, qui permet d'accéder à un système de personnalisation complet pour transformer l'ambiance et le thème des conversations.

Google Messages propose notamment des couleurs dynamiques propres à Android mais aussi des visuels avec des thématiques très variées. Il est en effet possible d'avoir des fonds d'écran de conversation avec des villes, de l'architecture, des paysages enivrants, des photos en noir et blanc ou encore des animaux mignons. La personnalisation peut aller encore plus loin, puisque les utilisateurs peuvent même utiliser les photos présentes dans leur galerie pour personnaliser l'application.

© Capture - Reddit

L'ancien système de Google Messages permettait de modifier légèrement les couleurs des bulles et de l'arrière-plan avec quelques variantes basiques. Cette fois, les propositions sont nombreuses et beaucoup plus originales. Cela est d'autant plus appréciable que, contrairement à l'ancien modèle, les modifications ne sont visibles que par l'utilisateur qui les applique. En pratique, si une personne choisit d'avoir une photo d'un lion au milieu de la savane en fond d'écran d'une conversation, son interlocuteur ne le verra pas.

Pour l'instant, l'option de personnalisation n'est pas accessible à tous, puisqu'elle est réservée aux utilisateurs de la version bêta de Google Messages. Son déploiement définitif devrait arriver dans les prochaines semaines, et les utilisateurs seront prévenus grâce à une petite pastille rouge apparaissant dans le menu de l'application. L'ancienne option, qui était disponible sous le nom "Modifier les couleurs", sera remplacée par "Thème de conversations".