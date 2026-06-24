Voici ce que signifie le petit point vert qui s'affiche maintenant sur les profils WhatsApp

WhatsApp ajoute régulièrement des petites nouveautés dans son application. C'est le cas du petit point vert qui s'affiche désormais sur les pages de contacts, à la place d'une mention textuelle, pour indiquer une information utile..

Pour fidéliser ses utilisateurs actuels – et en séduire de nouveaux –, WhatsApp travaille régulièrement sur de nouvelles options. Messages éphémères, IA, mode incognito, comptes secondaires sous contrôle parental, nouveaux filtres… le service de messagerie instantanée reçoit de nombreuses mises à jour qui lui permettent de s'améliorer. Et récemment, les expert de WABetaInfo, un média spécialisé dans les versions test de l'application, ont découvert une nouvelle option qui a tout pour plaire aux amateurs de conversation fluide, où leurs interlocuteurs répondent rapidement.

Dans la version bêta 2.26.24.5 de WhatsApp pour smartphones Android, WABetaInfo a découvert une petite nouveauté sur la page de profil d'un contact. Si vous cliquez sur le nom de votre interlocuteur dans une discussion, par exemple, un point vert apparaît dans le coin inférieur droit de sa photo. Ce système – qui est déjà utilisé sur d'autres services de messagerie – vous permet ainsi de savoir si la personne est en ligne ou non. Attention cependant, cette nouveauté n'est pas une grande révolution pour WhatsApp, puisqu'elle remplace simplement le statut "en ligne", qui était affiché au même endroit.

© WABetainfo

Si vous cherchez à engager la discussion avec quelqu'un et que vous souhaitez une réponse rapide, vous pouvez donc vérifier au préalable si la personne est en ligne. À noter, l'indicateur est en vert uniquement si votre contact est actif sur l'application au même moment. Si WhatsApp est ouvert en arrière-plan, alors votre interlocuteur n'est pas considéré comme étant en ligne et l'indicateur n'apparaît pas.

Selon les experts de WABetaInfo, cette nouvelle option pourrait être étendue à "Contact Hub", le futur aperçu des discussions annoncé par WhatsApp. En pratique, vous aurez la possibilité d'effectuer des recherches dans vos contacts, en utilisant des filtres pour afficher uniquement les contacts actuellement en ligne ou, au contraire, ceux qui ne le sont pas. Là encore, cette fonction a pour objectif de fluidifier vos échanges.

Enfin, il est important de rappeler que le service de messagerie instantanée a aussi pensé aux utilisateurs les plus discrets. Le système qui existe actuellement est reconduit et il est toujours possible de choisir, dans les paramètres de confidentialité, de désactiver l'indicateur sur votre profil. Vous pouvez donc cacher votre statut à vos interlocuteurs pour plus d'intimité.