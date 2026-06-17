La version Web de WhatsApp va enfin prendre en charge les appels audio et vidéo de groupe

Vous utilisez la version Web de WhatsApp ? Une nouvelle fonction va bientôt vous permettre de passer des appels audio et vidéo de groupe depuis n'importe quel navigateur Web, sur PC ou Mac. Il était temps !

Si la majorité des utilisateurs WhatsApp se contentent d'exploiter l'appli sur leur smartphone Android ou iOS, ceux qui l'utilisent sur ordinateur peuvent parfois avoir l'impression d'être laissés sur la touche, car la version Web manque cruellement de fonctions. Un problème que Meta corrige petit à petit, en intégrant progressivement de nouveaux outils.

Ainsi, cela ne fait que depuis quelques mois que la messagerie instantanée prend en charge sur le navigateur les appels audio et vidéo individuels. Comme l'a remarqué le site spécialisé WABetaInfo, l'entreprise est en train de déployer la prise en charge des appels de groupe sur la version bêta du logiciel. De quoi améliorer nettement la qualité des appels en visio et devenir une alternative crédible à des solutions comme Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom !

WhatsApp pour le Web : les appels de groupe arrivent sur les navigateurs

Pendant longtemps, WhatsApp Web est resté en retrait par rapport aux autres versions de la messagerie, avec un nombre limité de fonctionnalités. Cette différence était particulièrement marquée du côté des appels. La version accessible depuis un navigateur se cantonnait essentiellement à l'envoi de messages et au partage de contenus multimédias. Ce n'est que depuis février dernier qu'elle a commencé à prendre en charge les appels audio et vidéo (voir notre article). Toutefois, la fonction se limitait aux discussions individuelles et laissait de côté les échanges de groupe. Un oubli que Meta est en train de corriger.

© WABetaInfo

Cela signifie qu'il est maintenant possible d'appeler les membres des groupes de discussion via WhatsApp directement depuis Chrome, Edge, Firefox et Safari, sans avoir à télécharger l'appli de WhatsApp pour Windows ou macOS. Le bouton d'appel se situe tout en haut de l'interface et permet de choisir entre un appel audio ou vidéo. Il est même possible de sélectionner les participants à inclure dans l'appel, ce qui permet de ne pas déranger tout le monde si l'objet de votre appel n'en concerne que quelques personnes.

Sinon, on retrouve les mêmes limites que sur l'application mobile et bureau, à savoir un maximum de 32 participants. Comme elle, la version Web intègre une fonction permettant de générer un lien d'invitation à un appel. Les personnes qui le reçoivent peuvent alors rejoindre la conversation en un clic, en choisissant de participer par audio uniquement ou avec la vidéo. Il est même possible de partager son écran ! Il semble également y avoir un système de salle d'attente, afin de valider manuellement les personnes qui rejoignent l'appel. Bien évidemment, tout est chiffré de bout en bout.

Cette nouveauté est encore en phase de test dans la version bêta de WhatsApp Web. Il est possible de tenter d'y accéder en rejoignant la bêta via le menu Aide des paramètres mais il n'y a aucune garantie étant donné que le déploiement est progressif. Il va falloir faire preuve de patience !