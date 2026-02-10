Vous pouvez maintenant passer des appels audio et vidéo avec la version Web de WhatsApp

Vous utilisez la version Web de WhatsApp ? Une nouvelle fonction vous permet désormais de passer des appels audio et vidéo depuis n'importe quel navigateur Web, sur PC ou Mac. Il était temps !

Si la majorité des utilisateurs WhatsApp se contentent d'exploiter l'appli sur leur smartphone Android ou iOS, ceux qui l'utilisent sur ordinateur peuvent parfois avoir l'impression d'être laissés sur la touche. Par exemple, s'il est tout à fait possible de passer des appels audio et vidéo directement depuis un ordinateur, avec une webcam et un micro, il faut cependant obligatoirement passer par l'appli de WhatsApp pour Windows ou macOS (voir notre guide pratique). Et tant pis pour les autres, à commencer par les utilisateurs de Linux ! Mais cela va désormais être beaucoup plus simple, puisque cette fonction arrive enfin sur les navigateurs Web, où elle est en cours de déploiement !

Les prémisses de cette fonction remontent à avril 2026, lorsque WABetaInfo découvrait que Meta travaillait sur l'arrivée des appels audio et vidéo au sein des navigateur Web pour remédier à cette lacune. Près d'un an plus tard, nous y avons enfin droit. Ce n'est pas trop tôt !

WhatsApp pour le Web : les appels arrivent sur les navigateurs

WhatsApp Web est depuis longtemps maintenant le seul client WhatsApp à être privé de nombreuses fonctions présentes sur les autres versions. C'est même particulièrement le cas concernant les appels. En effet, jusqu'à présent, WhatsApp Web ne permettait que d'échanger des messages textuels et de partager des contenus multimédias. Bref, c'était vraiment le service minimum. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne !

© Meta

Ainsi, comme le révèle WABetaInfo, l'utilisateur peut enfin choisir son type d'appel. audio ou vidéo. Cela signifie qu'il est maintenant possible d'appeler via WhatsApp directement depuis Chrome, Edge, Firefox et Safari – concernant les iPad, Meta a déployé en mai dernier une application officielle (voir notre article). La fonction a tout de même quelques limites, qui semblent être les mêmes que l'application mobile et bureau, à savoir un maximum de 32 participants. Comme elle, la version Web de la messagerie instantanée a droit à une fonction pour générer un lien d'appel à partager. Les participants qui recevront ce lien n'auront qu'à cliquer sur celui-ci pour rejoindre l'appel, en choisissant de le faire via un appel audio uniquement, ou en vidéo.

L'entreprise doit également intégrer une fonction pour planifier un appel depuis une conversation individuelle ou groupée. Elle permettra de créer un événement partagé avec les autres participants, qui pourront rejoindre l'appel audio ou vidéo à l'heure prévue. La fonction est toujours en cours de développement, mais Meta a tout de même lancé la première phase de sa prise en charge pour les chats individuels. Notons qu'elle prend également en charg ele partage d'écran

En permettant à chacun de passer des appels directement depuis l'application Web, WhatsApp améliore nettement la qualité des appels en vision. En effet, il est maintenant possible d'utiliser une webcam et un micro. De cette manière, WhatsApp s'aligne sur la simplicité d'utilisation et l'accessibilité de solutions comme Google Meet ou Microsoft Teams, conçues pour un usage plus professionnel. Voilà qui devrait lui permettre de combler son retard !