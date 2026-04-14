Corbeille de Google Messages : vous pouvez maintenant récupérer les messages effacés

Google Messages accueille enfin un dossier Corbeille qui conserve les conversations effacées. Une fonction essentielle qui manquait pourtant à l'appel. Voici comment faire pour récupérer vos messages supprimés.

Google Messages, la messagerie instantanée installée en standard sur la plupart des smartphones Android, se dote d'une nouvelle fonction dont l'absence se faisait cruellement sentir. En effet, il vous est certainement déjà arrivé de supprimer accidentellement une conversation, perdant ainsi de précieuses informations. Or, jusqu'à présent, il était impossible de restaurer les discussions malencontreusement effacées. Après plusieurs semaines de tests, Google Messages intègre désormais une corbeille. Il était temps !

Corbeille de Google Messages : comment récupérer des messages supprimés

Depuis fin mars, les échanges supprimés sont récupérables pendant 30 jours avant d'être définitivement effacés. Il y a toutefois une petite exception pour les smartphones tournant sous Android Go, puisque le délai de suppression n'est que de 7 jours. Attention, ce système ne s'applique qu'aux conversations, et non pas aux messages individuels. La suppression d'un message précis au cours d'un échange est donc irrémédiable.

Le fonctionnement de la corbeille est on ne peut plus simple. Au moment de supprimer une conversation, l'application affiche une fenêtre pop-up en anglais vous demandant si vous désirez envoyer la discussion dans la corbeille. Si c'est bien le cas, il vous suffit d'appuyer sur Move to trash.

Voici comment récupérer la discussion par la suite :

► Appuyez sur votre photo de profil, en haut à droite de l'écran ;

► Dans le nouveau menu, sélectionnez Trash ;

► Vous y trouverez alors toutes vos conversations dernièrement supprimées. Sélectionnez celle qui vous intéresse et appuyez sur l'icône avec l'horloge et la flèche, en haut à droite. Et voilà, la discussion est immédiatement restaurée !

Notons qu'il faut bien avoir téléchargé la dernière mise à jour de Google Messages sur votre appareil Android pour pouvoir profiter de la nouvelle corbeille.