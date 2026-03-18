WhatsApp va améliorer la qualité sonore des appels audio et vidéo en filtrant les bruits

Vous avez l'habitude de passer des appels audio ou vidéo avec vos proches via WhatsApp ? Bonne nouvelle, la messagerie va bientôt intégrer une fonction pour filtrer les bruits environnants et gagner en qualité.

En plus des messages textuels, WhatsApp est très utilisé pour passer des appels audio et vidéo – et même gratuitement dans le monde quand on passe par le Wi-Fi plutôt que par le réseau mobile. Mais il n'est pas toujours évident de bien se faire entendre par son interlocuteur lorsque l'on ne possède pas de casque ou d'écouteurs. Le bruit environnant a tendance à perturber la captation du son de la voix par le smartphone. Et la conversation peut vite devenir pénible sitôt que l'on se trouve dans une rue où le trafic est dense ou dans tout autre environnement bruyant.

Mais les choses devraient bientôt s'arranger ! Le site spécialisé WABetaInfo a découvert, dans la version bêta 2.26.11.8 de l'application Android, une nouvelle fonction permettant de filtrer les bruits environnants lors des appels, qu'ils soient audio ou vidéo, afin d'augmenter la clarté de la voix.

© WABetaInfo

Appels audio et vidéo WhatsApp : vers une meilleure qualité sonore

La réduction des bruits est une technologie qui identifie et supprime les sons de fond indésirables, comme les bruits de circulation, le vent ou encore des bavardages. Pour cela, elle isole la voix de l'utilisateur et diminue les autres signaux audio en temps réel. Actuellement, WhatsApp ne prend pas en charge cette option sur Android. Sur iPhone et iPad en revanche, la messagerie instantanée peut se reposer sur un petit réglage caché qui permet d'isoler, de façon assez radicale, la voix des interlocuteurs (voir notre guide pratique). Aussi, le nouvel ajout de l'application est une excellente nouvelle !

Peu de détails sont pour l'instant connus sur le fonctionnement de la nouvelle option WhatsApp. Il est probable que Meta ait recours à un système similaire à ceux équipant certains écouteurs et casques audio, même si la messagerie instantanée n'atteindra certainement jamais le même niveau d'isolation.

Nous savons seulement que cette fonction sera activée par défaut, mais qu'elle pourra être coupée manuellement si nécessaire via le menu d'appel. Dans tous les cas, elle ne modifiera pas le chiffrement de bout en bout des appels, qui est la marque de fabrique de l'application. Cette fonction est en cours de développement et devrait arriver dans une prochaine mise à jour. Il va donc falloir faire preuve d'un peu de patience !