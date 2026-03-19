Cette option méconnue de WhatsApp empêche n'importe qui de vous ajouter dans un groupe

Par défaut, n'importe quel utilisateur de WhatsApp peut vous ajouter dans un groupe sans votre accord. Ex envahissants, spammeurs, escrocs… Un simple réglage rapide suffit à y mettre fin définitivement.

Vous ouvrez WhatsApp un matin et vous voilà propulsé dans un groupe inconnu, avec des dizaines d'inconnus, des messages en rafale et des liens douteux. Ce scénario est loin d'être rare. Fin 2025, des utilisateurs européens ont signalé une recrudescence d'invitations non sollicitées à des groupes WhatsApp, sources de spam et tentatives d'escroquerie. Ce que la plupart ignorent, c'est qu'un paramètre discret de l'application permet de bloquer ce type d'intrusion en moins d'une minute – et qu'il n'est pas activé par défaut.

Le problème vient d'une faille de conception vieille comme WhatsApp. Par défaut, l'option "Tout le monde" est sélectionnée dans les réglages des groupes, ce qui signifie que n'importe quel utilisateur de WhatsApp – qu'il soit dans vos contacts ou non – peut vous intégrer à une conversation sans vous demander votre avis.

Les cybercriminels exploitent largement cette ouverture : une fois ajoutée à un groupe malveillant, la victime peut se retrouver exposée à des liens de phishing, des arnaques financières ou des tentatives de collecte de données personnelles. La menace n'est pas hypothétique – en novembre 2025, Meta a dû corriger en urgence une vulnérabilité critique exploitant précisément les discussions de groupe pour attaquer des millions d'utilisateurs Android.

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La parade est pourtant à portée de quelques tapotements. Sur iPhone, ouvrez WhatsApp, appuyez sur l'onglet Paramètres en bas à droite, puis sur "Confidentialité", et enfin sur "Groupes". Sur Android, appuyez sur les trois points verticaux en haut à droite, sélectionnez "Paramètres", puis "Confidentialité" et "Groupes". Trois options s'offrent alors à vous : "Tout le monde" (réglage par défaut), "Mes contacts" (seules les personnes enregistrées dans votre téléphone peuvent vous ajouter), et "Mes contacts sauf" (qui permet d'exclure nominativement certains contacts de cette autorisation).

Si vous optez pour "Mes contacts sauf" et qu'un administrateur de groupe ne figurant pas dans vos contacts souhaite vous ajouter, WhatsApp lui demandera de vous envoyer une invitation privée plutôt que de vous intégrer directement. Vous recevrez alors un message vous indiquant qu'un tel vous invite à rejoindre tel groupe – libre à vous d'accepter ou de décliner. C'est un changement de logique important : au lieu de subir, vous choisissez.

Il est par ailleurs conseillé de désactiver le téléchargement automatique des médias – accessible dans Paramètres → Stockage et données – pour éviter que des fichiers potentiellement malveillants envoyés dans un groupe ne s'enregistrent automatiquement sur votre téléphone. WhatsApp a aussi introduit récemment un paramètre de "confidentialité avancée de la discussion", activable depuis le nom d'un groupe, qui bloque l'export des conversations et le téléchargement des médias par les autres membres – particulièrement utile dans les groupes professionnels ou familiaux où circulent des informations sensibles.

Ces réglages prennent moins de deux minutes à configurer. Deux minutes qui peuvent éviter des semaines de harcèlement, une arnaque bien ficelée ou une violation de données. Dans une application utilisée par deux milliards de personnes, les paramètres de confidentialité méritent autant d'attention que le contenu des messages eux-mêmes.