Cette fonction méconnue de WhatsApp libère de l'espace de stockage sur votre smartphone

Bien que fort pratique, WhatsApp peut se retrouver à peser bien lourd dans votre smartphone, avec toutes les copies des médias qu'il télécharge ! Mais il existe une option bien cachée pour libérer de l'espace de stockage.

Si, vous aussi, vous utilisez WhatsApp, comme quelque 32 millions d'utilisateurs en France, il est probable que vous ne puissiez plus vous en passer. Toutefois, son fonctionnement peut rapidement écouler votre mémoire interne, surtout au gré des téléchargements automatiques de photos, vidéos et autres fichiers. C'est bien simple, dès que vous échangez ou recevez un fichier volumineux, notamment des photos, des vidéos ou des GIF, WhatsApp en conserve automatiquement une copie. Le cumul peut rapidement prendre de l'espace. Et quand on ne dispose que de 64 ou 128 Go sur son appareil, chaque gigaoctet – ou "giga" tout court – compte.

Alors, vous pouvez toujours réduire la qualité des fichiers stockés sur votre appareil, mais s'ils sont nombreux, ils occuperont toujours une place importante. Il existe toutefois une fonction qui permet de libérer de l'espace de stockage sur votre smartphone en effaçant tous les médias volumineux et inutiles d'un coup. Plus besoin de vous rendre dans votre galerie et de supprimer manuellement des dizaines d'images ou vidéos non désirées.

Il vous suffit en réalité de vider la corbeille de l'application. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres via les trois points (sur Android) ou l'onglet "Réglages" (sur iPhone). Sélectionnez "Stockage et données", où se trouvent plusieurs options pour ne pas stocker automatiquement les médias ou gérer leur qualité. Appuyez sur "Gérer le stockage" pour voir la quantité totale d'espace occupé par la messagerie instantanée et les médias enregistrés – vous pouvez facilement arriver à plusieurs gigas.

Appuyez sur "Passer en revue et supprimer les éléments" pour retrouver tous les médias de plus de 5 Mo actuellement stockés sur votre smartphone. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner ceux que vous souhaitez supprimer – vous pouvez les trier par taille ou tous les sélectionner d'un seul coup – et à valider la suppression via l'icône en forme de poubelle. Si vous avez malencontreusement supprimé un média auquel vous teniez, pas de panique : vous pouvez toujours retourner dans la discussion où il se trouvait pour le retélécharger en appuyant dessus.

Cette manœuvre devrait vous permettre de gagner plusieurs gigas sur votre smartphone. Pensez également à ajuster les réglages d'automatisation pour prévenir un nouvel encombrement.