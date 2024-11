Vous pourez bientôt sauvegarder toutes vos conversations dans Google Messages

Bonne nouvelle si vous utilisez Google Messages ! L'appli de messagerie pourrait bientôt intégrer une de sauvegarde et de restauration de conversations avec tous les éléments associés. Idéal pour ne plus jamais perdre de précieux messages.

En cas de casse ou de vol de votre téléphone, d'une mauvaise manipulation ou tout simplement d'un bug, il peut y avoir de graves conséquences, puisque vous perdez tous vos messages. À titre d'exemple, il vous est peut-être déjà arrivé de supprimer accidentellement un SMS contenant la date d'un rendez-vous ou des informations bancaires, tandis que vous faisiez le tri dans votre boîte de réception.

Bien sûr, une astuce permet de les récupérer sur Google Message. Il suffit de faire régulièrement des sauvegardes Google One. Si la date de la dernière sauvegarde Google One correspond aux messages que vous voulez récupérer, vous pouvez alors restaurer votre téléphone aux paramètres d'usine. Attention, c'est une procédure extrêmement risquée, qui comporte pas mal inconvénients. Autre solution : utiliser une application tierce, comme SMS Backup and Restore – mais l'appli est vieille et peu mise à jour. Heureusement, vous devriez bientôt pouvoir sauvegarder vos conversations et leur contenu multimédia de façon simplifiée, directement dans Google Messages !

© Google

Sauvegarde Google Messages : une option intégrée dans l'application

Dans la version bêta 20241118_02_RC00 de l'application sur Android, nos confrères de 9to5google ont découvert des lignes de code laissant penser que Google travaille sur une solution de sauvegarde et de restauration intégrée directement dans l'application. En effet, ils ont trouvé une ligne indiquant que "la sauvegarde est meilleure avec Messages. Restaurez vos conversations, vos médias et plus encore à tout moment dans l'application". Deux autres lignes indiquent également que "votre sauvegarde sera chiffrée de bout en bout et sécurisée par votre écran de verrouillage" et que "vos conversations sont automatiquement restaurées lorsque vous vous connectez".

La nouvelle option sera disponible dans les paramètres de l'application, sous "Sauvegarde et synchronisation". Notons que, si les messages pourront être sauvegardés depuis le réseau cellulaire, il semblerait qu'il soit possible de choisir de synchroniser les contenus multimédias (photos, vidéos, notes vocales, etc.) uniquement lorsque le smartphone sera connecté en Wi-Fi.

Attention, il semblerait que certains appareils ne soient pas "éligibles aux sauvegardes chiffrées de bout en bout", sans doute à cause de l'absence de verrouillage de l'écran. Bien évidemment, cette fonction est totalement facultative, et il serait possible de la désactiver dans les paramètres de l'application. Celle-ci indique alors que les conversations seront "définitivement supprimées de votre compte Google". En tout cas, cette fonction sera bien pratique, à condition qu'elle soit effectivement intégrée à l'appli !