Daze : la nouvelle messagerie de la génération TikTok

Une nouvelle messagerie instantanée s'apprête à débarquer sur nos smartphones : Daze ! Mettant l'accent sur la créativité et l'interactivité, avec de nombreuses fonctions dopées à l'IA, elle est déjà très appréciée de la Gen Z.

WhatsApp, iMessage, Snapchat, Messenger... Il existe de nombreuses messageries instantanées, chacune ayant ses spécificités et ses points forts. Mais face aux mastodontes du secteur, difficile de s'implanter ! Toutefois, une application a réussi à se distinguer avant même son lancement officiel, en s'attaquant directement à la très convoitée génération Z.

Il s'agit de Daze, une messagerie instantanée qui a rapidement capté l'attention grâce à une stratégie marketing axée sur les réseaux sociaux – attention à ne pas confondre avec Daze, l'application pour gérer la recharge de ses voitures électriques. La nouvelle plateforme prépare soigneusement son lancement officiel en exploitant les réseaux sociaux, TikTok et Instagram en tête, avec des vidéos promotionnelles comptabilisant des dizaines de millions de vues.

Et le succès semble au rendez-vous ! C'est bien simple, alors que l'application doit sortir le 4 novembre prochain, la liste d'attente compte déjà 156 000 inscriptions. À l'heure actuelle, Daze compte environ 1 400 utilisateurs bêta sur invitation uniquement. Mais alors, quelle est la recette de son succès ?

Daze : la messagerie créative à destination de la Gen Z

Daze se démarque des messageries traditionnelles, comme WhatsApp, Messenger et iMessage, par son côté créatif. Ici, les utilisateurs ne se limitent plus aux traditionnelles bulles bleues et vertes. Au lieu de ça, ils peuvent envoyer des messages multicolores qui flottent sur l'écran, complétés par des photos, de nombreuses polices, des graphiques, des autocollants, des GIF, des dessins, des arrière-plans décorés et plus encore. Le tout directement dans le chat, grâce à une pointe d'intelligence artificielle.

"Notre objectif avec Daze a été de créer une messagerie complète qui soit compétitive avec iMessage, WhatsApp, etc., tout en proposant une suite de fonctions vraiment amusantes et créatives", explique Willem Simons, l'entrepreneur américain qui a fondé l'application, à TechCrunch. "Vous pouvez rapidement taper un message et appuyer sur envoyer, ou faire glisser le message n'importe où dans la discussion. C'est facile à utiliser et utilitaire, mais aussi très libre et sans contraintes."

Bien que Daze fasse déjà le buzz, la prudence reste de mise. Ce ne serait pas la première application à bénéficier d'une importante visibilité à ses débuts et à retomber dans l'oubli par la suite. Mais, en tout cas, la popularité de ses vidéos sur les réseaux sociaux suggère que le concept plait à la génération Z. Selon les résultats de la phase de test, plus de 50 % des utilisateurs sont restés sur la messagerie passé soixante jours. Sans surprise, la plupart des testeurs étaient âgés de 13 à 22 ans. Le succès de Daze sur le long terme dépendra en grande partie de sa capacité à innover et à proposer de nouvelles fonctions qui maintiendront l'intérêt des utilisateurs.