Vous allez pouvoir traduire instantanément vos messages WhatsApp

WhatsApp va bientôt vous permettre de traduire instantanément les messages reçus dans une autre langue. De quoi faciliter grandement les discussions à travers le monde, tont en maintenant la confidentialité des échanges !

Avec la mondialisation, les échanges s'étendent par-delà les frontières et peuvent devenir plus difficiles à comprendre. En effet, l'anglais, qui est la langue internationale, n'est parlé que par environ 17 % de la population mondiale. Aussi, les systèmes de traduction en temps réel sont devenus indispensables. Il est très agréable de pouvoir discuter avec un ami, en parlant chacun sa langue maternelle, tout en se comprenant parfaitement. On peut déjà profiter de cette technologie sur certaines plateformes de visioconférence, comme Skype. WhatsApp s'apprête maintenant à en bénéficier. La semaine dernière, nous apprenions que la célèbre messagerie instantanée allait bientôt permettre la traduction des appels grâce à Galaxy AI de Samsung. Mais cela ne s'arrête pas là ! Le site spécialisé WABetaInfo a découvert dernièrement dans la version bêta 2.24.15.8 de l'application pour Android une fonction de traduction instantanée au sein même des discussions. Pratique !

Traduction instantanée WhatsApp : une technologie intégrée en local

Avec cette nouvelle fonction, il sera bientôt possible d'activer la traduction automatique afin que les messages passent instantanément dans la langue de notre choix dès leur réception. Pour cela, WhatsApp s'appuie sur la technologie de Google "Live Translate". Mais la particularité réside dans le fait que les traductions seront réalisées directement sur l'appareil, sans passer par des serveurs externes. De ce fait, les conversations restent privées et chiffrées de bout en bout. Par exemple, si un utilisateur reçoit un message sur WhatsApp en mandarin, il pourra le traduire en une fraction de seconde en français sans avoir à quitter la messagerie et à passer par une application tierce.

© WABetaInfo

Pour profiter de cet outil, il suffira de télécharger des packs de langue pour permettre à WhatsApp d'effectuer les traductions en temps réel. Comme il fonctionne directement sur l'appareil, il ne nécessite pas de connexion Internet, mis à part pour le téléchargement de base. Bien que le nombre exact de langues prises en charge reste inconnu, il est probable que nous puissions profiter d'un large panel, étant donné que Google Traduction en traite plus de 110. Notons que la fonction est encore en développement et n'est disponible que pour un nombre limité de bêta-testeurs.