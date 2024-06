Voici comment désactiver les notifications WhatsApp qui vous agacent - mais pas les autres

Vous croulez sous les notifications incessantes de certaines discussions WhatsApp ? Vous pouvez mettre en sourdine les plus bavardes sans vous couper des autres.

WhatsApp est une messagerie bien pratique pour rester en contact avec sa famille, ses proches et ses amis. Néanmoins, le nombre de notifications émises par l'appli au quotidien peut rapidement affoler les compteurs. Les messages individuels reçus ou les réactions aux messages s'accumulent à vitesse grand V. Et pour peu que l'on fasse partie d'un ou de plusieurs groupes, les notifications peuvent devenir très envahissantes. Le smartphone ne cesse de vous signaler l'arrivée de nouveaux messages et entame sévèrement votre niveau de concentration.

Heureusement, il existe plusieurs parades pour mettre un frein à ce harcèlement sans pour autant éteindre votre smartphone ou le mettre en mode avion ou Ne pas déranger. Vous pouvez agir de façon précise pour stopper les notifications provenant d'un contact en particulier ou d'un groupe ou encore, avoir la main un peu plus lourde et décider de couper la chique à WhatsApp le temps nécessaire.

Pour couper les notifications provenant d'un contact en particulier, il suffit d'ouvrir la conversation en cours avec celui-ci. Sur Android, appuyez sur les trois points verticaux en haut à droite de l'écran et choisissez Mode silencieux. Ne reste plus qu'à définir pendant combien de temps vous souhaitez le rendre muet. Sur iPhone la manipulation est presque identique. Appuyez sur le nom du contact au sommet de l'écran puis touchez Notifications et enfin Mode silencieux. Votre contact pourra continuer à vous envoyer des messages mais vous n'en serez pas averti.

© CCM

Pour mettre un terme aux notifications provenant d'un groupe, les manipulations sont rigoureusement identiques à celles indiquées ci-dessus. Il suffit d'ouvrir la discussion de groupe et de les répéter. Mais vous pouvez agir aussi subtilement en visant les messages n'émanant que d'une ou plusieurs personnes de ce groupe sans pour autant couper toutes les notifications des autres. Appuyez sur l'avatar d'un membre du groupe dans la discussion puis sur i (sur Android) et enfin Notifications et Mode silencieux.

Vous souhaitez vous couper complètement de WhatsApp le temps de terminer une tâche ou tout simplement vous déconnecter un peu ? Dans ce cas, la méthode la plus adaptée consiste à couper tout simplement les notifications émanant de l'appli. Vous continuerez à recevoir des messages mais ne serez plus averti de leur arrivée. Pour cela, sur Android, appuyez longuement sur l'icône de l'appli puis sur le i. Choisissez Notifications puis désactivez l'interrupteur en haut de l'écran. Sur iPhone, accédez à Réglages>Notifications>WhatsApp et désactivez l'interrupteur au sommet de l'écran.

À noter que depuis les paramètres de WhatsApp vous pouvez aussi ajuster le type de notifications que vous souhaitez recevoir ou non (comme les réactions aux messages) définir si elles doivent s'afficher, émettre un son, une vibration, etc. Un bon moyen de retrouver un peu de calme sans pour autant se couper du monde.