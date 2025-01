Cette formule Excel donne automatiquement la date de ce jour férié qui change chaque année

Si vous utilisez régulièrement Excel pour gérer des plannings ou des calendriers, cette formule astucieuse devrait vous faire gagner du temps tous les ans. D'autant qu'elle fonctionne dans tous les tableurs.

Les tableurs comme Excel sont des outils particulièrement pratiques pour gérer des plannings ou créer des calendriers personnalisés. Les fonctions des mise en forme conditionnelle permettent notamment de mettre automatiquement en évidence certaines plages ou périodes, comme les weekends, les congés, les vacances scolaires, et bien entendu les jours fériés.

Si la plupart sont fixes et ne posent pas de problème, comme Noël, le Jour de l'An ou la Fête du Travail, l'un d'entre eux est un peu plus retord, car non seulement sa date exacte change chaque année, mais en plus la méthode pour la calculer est assez complexe. Vous l'aurez sans doute deviné, ce jour si particulier, c'est Pâques, une fête religieuse centrale chez les chrétiens.

Le jour de Pâques est d'ailleurs si important que plusieurs autres dates sont calculées à partir de celui-ci, comme le jour de l'Ascension ou la Pentecôte. Le problème, c'est que la date de Pâques est difficile à trouver à partir de sa seule définition officielle : « Pâques est le dimanche qui suit le 14e jour de la Lune qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après ».

© CCM

Au fil des siècles, de nombreuses personnes se sont penchés sur la question, afin de trouver des méthodes procédurales pour déterminer la date de Pâques à tous le coups, pour n'importe quelle année. La plus récente et celle qui fait consensus de nos jours est la méthode de Butcher-Meeus, qui se compose d'une dizaine d'étapes logiques et arithmétiques successives.

Heureusement, il n'est pas nécessaire d'effectuer toutes ces opérations manuellement, car les outils informatiques comme les tableurs sont parfaitement adaptés à ce genre de tâches. La méthode de Butcher-Meeus a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs implémentations sous forme de formules plus compactes que l'algorithme complet, et très facile à écrire dans Excel par exemple.

Ainsi, pour calculer la date de Pâques pour n'importe quelle année, il suffit d'écrire =PLANCHER(JOUR(MINUTE([ANNEE]/38)/2+56)&"/5/"&[ANNEE];7)-34 dans une cellule du tableur, en remplaçant simplement les deux [ANNEE] par le numéro de l'année choisie justement. Vous pouvez saisir directement le numéro de l'année dans la formule, ou faire référence à une autre cellule qui le contient.

Par exemple, si l'année se trouve dans la cellule B1, comme sur la capture d'écran ci-dessus, alors la formule =PLANCHER(JOUR(MINUTE(B1/38)/2+56)&"/5/"&B1;7)-34 donne la date de Pâques pour la valeur écrite en B1, et se met automatiquement à jour à chaque fois que le numéro de l'année est modifié.

Et pour calculer automatiquement la date des autres fêtes religieuses liées à Pâques, il suffit alors de repartir du résultat de la formule en ajoutant le bon nombre de jours : +1 pour le lundi de Pâques, +39 pour l'Ascension, +49 pour la Pentecôte et +50 pour le lundi de Pentecôte. Notez que si l'Ascension est bien le 40ème jour qui suit Pâques, il ne faut toutefois ajouter que 39, afin que le calcul soir juste dans Excel.

Enfin, cette formule est parfaitement universelle, et vous pouvez l'utilisez telle qu'elle dans n'importe quel autre tableur, comme Google Sheets, LibreOffice Calc ou encore OnlyOffice Spreadsheets. En l'insérant intelligemment dans vos feuilles de calcul, vous automatiserez ainsi la mise à jour de vos plannings et calendriers, et n'aurez plus besoin de rentrer la date de Pâques manuellement après l'avoir cherchée sur Internet !