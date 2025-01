Ce petit gadget peut pirater plein d'appareils électroniques - Et il est en vente libre !

Vous pensiez que votre smartphone ne craignait rien, bien à l'abri dans votre main ? Pourtant, un gadget en vente libre sur Internet est capable de le brouiller et de pirater de nombreux autres appareils.

Les gadgets qui paraissent inoffensifs peuvent parfois se révéler bien plus menaçants qu'on ne le pense. C'est le cas du Flipper Zero, un appareil électronique qui a récemment attiré l'attention des amateurs de technologie et des experts en cybersécurité. Cet appareil, qui ressemble à un jouet avec son écran LCD monochrome, ses boutons colorés, et sa mascotte dauphin, cache en réalité des capacités de piratage étonnantes. Vendu à environ 200 euros, il s'est rapidement fait connaître sur des plateformes comme TikTok, où il est surnommé le "Tamagotchi des hackers".

Le Flipper Zero se distingue par sa capacité à réaliser des "blagues de geek" telles que l'extinction d'écrans à distance ou encore l'ouverture de la trappe de recharge des voitures Tesla. Bien qu'il ait été initialement conçu pour aider les professionnels de la sécurité à tester et sécuriser des systèmes, ses fonctionnalités peuvent être détournées à des fins malveillantes. Cet appareil est doté de plusieurs types d'antennes, permettant de manipuler des systèmes comme les télécommandes infrarouges, les cartes bancaires NFC, ou encore les puces RFID utilisées pour ouvrir des portes.

Ces capacités, qui peuvent sembler inoffensives, cachent cependant un potentiel bien plus dangereux. Un expert en cybersécurité a récemment démontré l'utilisation du Flipper Zero pour perturber des iPhone via le protocole Bluetooth Low Energy (BLE). Lors de la Def Con 2023, un événement dédié aux hackers, cet expert a présenté un dispositif qui envoyait de fausses notifications aux iPhone voisins, les incitant à se connecter à une fausse Apple TV. Cela offrait aux pirates une opportunité de récupérer des informations personnelles, comme des identifiants Apple, tout en saturant les téléphones de pop-up, les rendant quasiment inutilisables.

Cette attaque a rapidement été reproduite, révélant une faille encore plus préoccupante : même en mode avion, l'iPhone reste vulnérable si le Bluetooth n'est pas désactivé manuellement dans les paramètres du téléphone. La portée potentielle de cette attaque est également alarmante. Selon le chercheur, elle pourrait atteindre plusieurs kilomètres, ce qui augmente considérablement le risque d'exploitation à grande échelle.

Contre toute attente, le Flipper Zero est pourtant disponible à la vente en toute simplicité. Plus de deux ans après son lancement, il est toujours accessible facilement sur des boutiques en ligne très connues comme Amazon, malgré les efforts annoncés de la plateforme pour le supprimer de ses offres. Avec ses fonctions légales mais dangereusement détournables, cet appareil illustre bien les risques liés à l'usage malveillant de gadgets technologiques.