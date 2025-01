Microsoft 365 pourrait cesser de fonctionner sur Windows 10 dans moins d'un an

Microsoft continue de créer de la frustration autour de la fin de vie de Windows 10. Dans une communication confuse, l'entreprise laisse entendre que Microsoft 365 pourrait ne plus fonctionner sur le système en octobre 2025.

L'arrêt de la maintenance de Windows 10 est programmé pour le 14 octobre 2025, soit dans une dizaine de mois presque jour pour jour. Après cette échéance, le système d'exploitation ne recevra plus aucune mise à jour, ni de qualité ni de sécurité. Pour les personnes qui voudraient continuer d'utiliser Windows 10 en toute sécurité, un programme payant d'extension de maintenance sera proposé, pour une durée d'un an.

Mais la fin de vie de Windows 10 pourrait également avoir un impact sur un autre produit phare de l'entreprise : la suite bureautique Microsoft 365. Pour rappel, il s'agit d'une formule d'abonnement (avec un paiement récurrent donc) qui donne accès à plusieurs applications de la suite Office, comme Word, Excel ou PowerPoint. Et comme souvent, Microsoft communique de manière confuse sur les conséquences de l'arrêt de la maintenance de Windows 10 sur la suite bureautique Microsoft 365.

Microsoft 365 : la suite bureautique bientôt réservée à Windows 11 ?

'une part, l'entreprise indique dans un billet de blog du 14 janvier 2025 que les applications Microsoft 365 cesseront de fonctionner sur Windows 10 après le 14 octobre 2025. D'autre part, sur la page d'assistance officielle, l'entreprise indique cette fois que les applications de la suite continueront de fonctionner normalement sur Windows 10 après cette date.

Tout juste Microsoft met-elle en garde contre d'éventuels problèmes de stabilité et de performance pour les applications Microsoft 365 sur Windows 10 après l'arrêt de la maintenance du système d'exploitation. On comprend aussi, en lisant entre les lignes, que Microsoft 365 ne recevra plus de mises à jour sur Windows 10 après le 14 octobre 2025.

Des informations contradictoires et peu lisibles donc, à l'image malheureusement de la communication et de la documentation de Microsoft depuis la sortie de Windows 11. Pour les clients abonnés à la suite Microsoft 365 sur Windows 10, impossible de savoir précisément sur quel pied danser, et quelle attitude adopter d'ici le mois d'octobre 2025.

La seule recommandation que nous pouvons formuler à ce stade, si vous utilisez encore Windows 10 sur votre PC, est de ne pas renouveler votre souscription à Microsoft 365 pour une durée allant au-delà du 14 octobre 2025, en privilégiant un abonnement mensuel plutôt qu'annuel (même si celui-ci est malheureusement plus onéreux).

Pour celles et ceux qui ont déjà renouvelé leur abonnement au-delà de la date fatidique, et qui sont encore sur Windows 10, il faudra alors attendre de voir les effets réels de l'arrêt de la maintenance du système sur les applications Microsoft 365. Car malgré les "alertes" de l'entreprise, qui sont surtout des incitations à peine déguisées à passer sur Windows 11, il est tout de même peu probable que Word, Excel ou PowerPoint en version Microsoft 365 cessent de fonctionner du jour au lendemain sur Windows 10 après le 14 octobre 2025.