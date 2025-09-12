Ce logiciel gratuit et léger est parfait pour remplacer Word, même sur un vieux PC

Pas besoin d'acheter Word pour rédiger et mettre en forme des documents sur ordinateur. Ce traitement de texte léger et gratuit suffit largement au quotidien, d'autant qu'il fonctionne parfaitement sur des PC peu puissants.

Word est assurément un incontournable de l'informatique. Depuis des années, le traitement de texte de Microsoft fait office de référence en bureautique, avec ou sans la suite Office, au point de servir de mètre étalon dans sa catégorie. Toutefois, au fil de ses innombrables versions, il a considérablement grossi en s'enrichissant de multiples fonctions et, surtout, il est payant, d'autant qu'il est désormais intégré à la célèbre suite Office. Et de fait, il n'est pas vraiment à la portée de tous. Sans compter qu'il faut maintenant un ordinateur relativement puissant pour le faire tourner.

Bien entendu, Word et Office ne sont pas des passages obligés. Il existe en effet plusieurs solutions alternatives, dont certaines gratuites, comme Libre Office ou OnlyOffice Desktop Editors et même des outils en ligne comme Google Docs. Mais tout le monde n'a pas besoin de ces suites complètes qui restent encore assez lourdes, avec des modules et des fonctions pas toujours utiles. Et, dans bien des cas, un simple traitement de texte suffit, quand il s'agit de rédiger un courrier, un devoir ou un document simple. Mais, curieusement, les logiciels de ce genre ne sont pas aussi nombreux qu'on pourrait le croire.

Sur PC, on peut encore utiliser WordPad, un Word ultra allégé intégré à Windows, mais que Microsoft va prochainement faire disparaître. Aussi, à la place, nous vous recommandons Atlantis Version Light, un logiciel méconnu, complet et puissant, entièrement gratuit et, cerise sur le gâteau, ultra léger. Et pour cause : son fichier d'installation "pèse" moins de 5 Mo. Un record de nos jours. Mieux encore, il est tellement peu exigeant en termes de ressources matérielles qu'il fonctionne parfaitement sur des ordinateurs anciens et pu puissants.

© Atlantis

Ce n'est pas son seul atout. Atlantis Version Light affiche une interface simple et claire, en offrant toutes les fonctions nécessaires à la rédaction et à la mise en forme de documents : des barres d'outils, des onglets pour les fichiers ouverts, des outils pour intégrer et gérer des images, pour effectuer des recherches et des remplacements, pour copier des styles, un compteur de signes, différents modes d'affichage, etc. Surtout, il sait ouvrir et enregistrer des documents au format Word ! En clair, c'est un mini Word léger et gratuit, qui suffit amplement pour tous les besoins quotidiens. Aucune raison de s'en priver d'autant qu'il est régulièrement mis à jour par ses développeurs.

Que les utilisateurs de Mac se rassurent : si Atlantis n'existe qu'en version Windows, il est possible d'utiliser un logiciel équivalent et également méconnu, Bean. Bénéficiant d'une interface plus épurée, il offre pratiquement ls mêmes fonctions en se montrant lui aussi ultra léger. Et il remplace aisément l'application Pages d'Apple, bien trop lourde et pénible pour de simples textes.