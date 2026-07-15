AMI : l'État prépare une super-appli pour gérer toutes vos démarches administratives

L'État développe actuellement AMI, une application mobile destinée à regrouper toutes les démarches administratives en un seul et même endroit. Plus besoin de jongler entre la multitude de plateformes du service public ! Pratique !

Déclarer ses impôts, refaire une carte grise, signaler un mariage, établir une procuration : chaque démarche a aujourd'hui son propre site ou application, avec son identifiant et son mot de passe à retenir. Les choses se sont un peu améliorées avec l'arrivée de FranceConnect, une plateforme qui permet à tout citoyen de s'identifier facilement à plus d'un millier de services en ligne, publics ou privés (Ameli, Impôts, La Poste, MaPrimeRénov', CAF, France Travail, Yris, MSA…), sans avoir à saisir d'identifiant ni à multiplier les mots de passe, mais il faut toujours composer avec une multitude de sites.

Pour simplifier les choses, l'État français s'apprête à franchir une nouvelle étape de sa transformation digitale avec AMI, pour "Application mobile interministérielle", comme le révèlent nos confrères d'Acteurs publics. Développée par la direction interministérielle du numérique (Dinum) et la direction de l'information légale et administrative (Dila), elle doit à terme devenir une véritable "super-app" du service public, à l'image des applications tout-en-un qui se sont imposées en Asie et qui permettent d'accéder à une multitude de services depuis une interface unique. Un projet ambitieux !

AMI : une seule application pour tout faire

Le principe d'AMI est simple : grâce au bouton de connexion FranceConnect, l'usager pourra accéder à toutes ses démarches en ligne (remplir sa feuille d'impôts, faire une procuration, déclarer une voiture perdue, signaler un déménagement ou un mariage), etc.). L'application pourra également préremplir certains formulaires grâce aux informations déjà connues de l'administration qu'elle garderait en mémoire, réduisant ainsi le temps consacré aux procédures et limitant les risques d'erreurs.

LÉtat prépare une super-app baptisée AMI qui regrouperait les principales démarches administratives : impôts, carte grise, procuration, déménagement Le tout avec FranceConnect, des formulaires préremplis et un suivi en temps réel.



Objectif : moins de paperasse, moins de pic.twitter.com/PvK1rKwOJj — MaTech (@iMathTechs) July 14, 2026

AMI proposera aussi des recommandations selon la localisation de l'utilisateur. En cas de déménagement par exemple, elle pourrait ainsi l'orienter vers la mairie ou les écoles de sa nouvelle commune. Il pourra également connaître l'état d'avancement de ses démarches directement depuis son téléphone, recevoir des notifications lorsqu'une action est nécessaire ou lorsqu'un document est disponible, et retrouver l'ensemble de ses échanges avec les administrations.

Cette centralisation soulève néanmoins certaines interrogations. Une application regroupant autant de données personnelles et donnant accès à de nombreux services sensibles devra offrir de solides garanties en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée. Pour limiter les risques, les développeurs ont fait en sorte qu'un maximum de données soient conservées en local directement sur le smartphone plutôt que sur des serveurs.

Selon nos confrères d'Acteurs publics, AMI est actuellement en phase de test auprès de certaines administrations, dont le service Démarches numériques, le GIP Acyma – qui pilote Cybermalveillance.gouv –, France services et le service "Ma Sécurité" de la police et de la gendarmerie nationale, et pourrait être lancée dès le mois d'octobre si le calendrier est respecté. L'application permettrait à la France de rattraper un peu son retard en la matière, puisqu'une vingtaine de pays européens proposent déjà ce genre de méga-application, dont l'Estonie, les Pays-Bas ou l'Ukraine.