Avec ce nouveau mode, Gemini va vous guider pas à pas dans vos réparations

Gemini teste un nouveau mode, baptisé "Dépannage", qui vise à transformer l'IA en véritable assistant de réparation. Moins bavard et allant à l'essentiel, le chatbot vous guide pas à pas dans votre diagnostic afin de trouver une solution.

Depuis l'apparition des grands modèles de langage, la majorité des usages s'est concentrée sur la rédaction de textes, la recherche documentaire ou la réponse à des questions assez générales. Pourtant, de nombreux utilisateurs ont rapidement découvert que ces outils pouvaient servir dans des situations beaucoup plus concrètes.

Le leaker testingcatalog a partagé sur X sa dernière découverte, celle d'un nouveau mode baptisé "Dépannage" (Troubleshooting), dont l'objectif est de transformer l'assistant conversationnel en un véritable guide capable d'accompagner pas à pas une personne confrontée à un problème technique ou matériel.

Dépannage avec Gemini : une IA qui guide pas à pas

Avec le mode "Dépannage", qui est disponible aux côtés des autres modèles proposés dans le menu déroulant de l'IA (Gemini 3.1, 3.5 Flash, etc.), Gemini devient beaucoup plus direct et structuré, moins bavard et pleinement concentré sur la résolution du problème. Plutôt que de fournir une longue réponse écrite assez générale, le chatbot va guider l'utilisateur afin de pouvoir effectuer un diagnostic, le tout à l'aide de texte, de questions ciblées et de widgets interactifs.

On peut imaginer de nombreuses utilisations potentielles de ce mode, comme réparer un vélo, démonter un robinet, résoudre une panne sur un appareil électronique ou encore effectuer le branchement de sa dernière chaîne stéréo. Par exemple, si jamais la voiture de l'utilisateur ne fonctionne plus, Gemini lui proposera plusieurs pistes possibles, comme une batterie déchargée, avant d'afficher différentes options à sélectionner afin d'affiner le problème (bruit de clic, silence complet, voyants allumés ou non, etc). L'IA ne s'embarque pas dans des explications complexes sur le pourquoi du comment, elle va à l'essentiel, à savoir résoudre le problème.

GOOGLE : A new Troubleshooting mode has been spotted on Gemini.



In this mode, Gemini will explain troubleshooting process via text responses and interactive widgets. Even though it is working and available, it still looks like an unintended release and might get reverted https://t.co/FWQLelYXju pic.twitter.com/Y73PJb7y1e — AI News | TestingCatalog (@testingcatalog) June 4, 2026

L'intérêt de ce mode tient avant tout à la capacité d'adaptation de Gemini et à la personnalisation de sa réponse. En effet, jusqu'à présent, les tutoriels en ligne fonctionnent principalement selon une logique linéaire. Une vidéo ou un article détaille une procédure complète que l'utilisateur doit suivre étape après étape. Lorsque tout se déroule comme prévu, tout est bien qui finit bien.

En revanche, dès qu'il y a une difficulté ou qu'un des éléments diffère de la situation rencontrée par l'utilisateur, les choses se compliquent. Une pièce légèrement différente ou un message d'erreur inattendu peuvent suffire à rendre un tutoriel totalement inutilisable. Avec Gemini, l'utilisateur va pouvoir signaler ce qu'il observe et recevoir en temps réel des instructions adaptées à son cas particulier.

Dépannage avec Gemini : un mode encore expérimental

Attention toutefois à ne pas trop prendre pour argent comptant les diagnostics produits par l'intelligence artificielle. Même les modèles les plus avancés restent susceptibles de commettre des erreurs ou de formuler des hypothèses incorrectes, d'autant plus que les IA ont tendance à avoir des hallucinations. Dans un contexte de dépannage, une mauvaise recommandation peut avoir des conséquences plus importantes que dans une simple conversation. Une instruction erronée risque de provoquer une détérioration supplémentaire de l'équipement concerné ou d'induire l'utilisateur en erreur quant à l'origine réelle du problème.

Le mode "Dépannage" est toujours au stade expérimental. Plusieurs internautes y ayant eu accès rapportent des comportements parfois incohérents ou des résultats trop génériques. Certaines réponses étaient même moins pertinentes que celles obtenues avec le modèle classique de Gemini. D'autres ont tout simplement vu l'interface disparaître après son apparition. Bref, il va falloir faire preuve de patience avant de pouvoir en profiter pleinement.