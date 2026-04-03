Vous souffrez du mal des transports ? Samsung a la solution avec cette appli gratuite

Samsung vient de lancer Hearapy, une application Android gratuite qui vise à stimuler l'oreille interne afin d'éviter de souffrir du mal des transports. Il suffit d'écouter un son avec ses écouteurs avant un trajet pour être tranquille !

Le mal des transports est un trouble particulièrement répandu, qui touche environ un tiers de la population. Également appelé cinétose, il survient lorsque le cerveau reçoit des informations contradictoires entre la vue et le système vestibulaire, un organe situé dans l'oreille interne. Ce dernier est chargé de transmettre au cerveau la position et les mouvements de la tête, permettant d'adapter la posture et la position des yeux. Or, s'il y a un conflit entre les informations qu'il transmet (du mouvement dû à un déplacement en voiture, en train ou en avion) et celles fournies par les yeux (un objet immobile, comme un livre ou un écran de smartphone), cela peut provoquer des nausées, des vertiges ou une sensation de malaise. Autant dire que cela peut transformer n'importe quel trajet en un véritable cauchemar !

Normalement, le mal des transports peut se traiter à l'aide de médicaments, mais Samsung a décidé de miser sur une solution purement sonore. Dans un communiqué, le constructeur coréen a dévoilé, à l'occasion du World Hearing Day 2026, une application baptisée Hearapy, qui envoie un signal audio de 100 Hz dans les écouteurs de l'utilisateur afin de stimuler son oreille interne et lui offrir un trajet plus serein pendant deux heures environ.

© Samsung

Samsung Hearapy : une solution sonore gratuite et préventive

L'application repose sur des recherches menées par l'université de Nagoya, au Japon. Les chercheurs ont découvert qu'une onde sonore de 100 Hz, diffusée à un volume compris entre 80 à 85 dB pendant 60 secondes, pouvait influencer positivement le sens de l'équilibre. C'est donc ce qu'a choisi de faire Samsung avec Hearapy. L'application diffuse, via des écouteurs, ce signal audio qui vient stimuler le système vestibulaire. L'utilisateur doit simplement écouter ce son avant le trajet pour ensuite être tranquille pendant environ deux heures, sans avoir besoin de garder ses écouteurs. Il s'agit donc d'agir de façon préventive, et non d'un remède une fois le mal des transports bien installé.

Le constructeur coréen a opté pour une interface minimaliste, afin de se concentrer sur une seule fonction : lancer la diffusion du son. Aucun capteur, aucun suivi personnalisé ni abonnement ne sont nécessaires. L'application, disponible gratuitement sur le Play Store, est compatible avec la plupart des écouteurs et casques, filaires ou Bluetooth, même si Samsung met en avant ses Galaxy Buds 4 Pro, affirmant qu'ils offrent "un son clair et puissant" à cette fréquence de 100 Hz.

Naturellement, il ne s'agit pas là d'une solution miracle, mais d'une bonne alternative pour ceux qui ne voudraient pas prendre de médicaments ou qui font face à un trajet imprévu. Pour ceux qui ne disposent pas d'un appareil Android, Apple a mis au point une fonction similaire baptisée "Indicateurs de mouvement du véhicule" qui, comme son nom l'indique, ne fonctionne que pour les déplacements en voiture. Elle fait apparaître sur l'écran de l'iPhone des pointillés qui se déplacent dans la même direction que le véhicule dans lequel l'utilisateur se trouve, afin que le cerveau puisse mieux comprendre le déplacement en cours. C'est toujours bon à prendre !