AltSendMe : cette alternative gratuite à WeTransfer transfère vos gros fichiers directement en peer-to-peer

Si le peer-to-peer est beaucoup utilisé pour le piratage, il peut aussi servir au transfert direct de gros fichiers entre ordinateurs. La preuve avec AltSendMe, un concurrent gratuit de WeTransfer qui gantait la confidentialité des données.

Envoyer un fichier "lourd" – de centaines de mégaoctets voire de plusieurs gigaoctets – à quelqu'un via Internet n'est pas simple. Comme les messageries électroniques du type Gmail ou Outook n'accepte pas les pièces jointes trop grosses, il faut passer par des services annexes.

La première solution, la plus populaire, consiste à passer par des services en ligne spécialisés comme WeTransfer, Smash, TransferNow, Free Transfert ou GrosFichiers, qui conservent les fichiers quelque temps en les laissant à disposition de leurs destinataires. En alternative, on peut utiliser des services de stockage en cloud, comme OneDrive, Google Drive, Dropbox, pCloud ou kDrive pour partager des fichiers avec des invités. Mais aussi performantes et pratiques qu'elles soient ces plateformes, imposent de gérer soi-même ses fichiers : tri, suppression après réception, organisation..

En outre, si la plupart de ces services sont payants au-delà d'un certain espace ou volume offert gratuitement, ils posent un problème de confidentialité. Et même d'utilisation des données confiées. Ainsi, WeTransfer a modifié en juillet 2025 ses conditions générales pour s'octroyer une licence très large sur les contenus transférés, y compris pour alimenter des modèles d'apprentissage automatique. Face à la polémique qui en a découlé, l'entreprise néerlandaise a retiré la mention litigieuse, mais les doutes sur ses pratiques n'ont pas disparu pour autant.

Les solutions comme Smash, SwissTransfer ou pCloud s'en sortent mieux sur le plan de la confidentialité, mais elles restent toutes fondées sur le même modèle : les données transitent par des serveurs appartenant à un tiers.

C'est exactement ce modèle qu'un développeur a décidé de contourner. La technologie peer-to-peer (P2P ou pair-à-pair en français), souvent réduite dans l'imaginaire collectif au téléchargement illégal via BitTorrent, est en réalité bien plus vaste. Son principe : deux machines qui se parlent directement, sans intermédiaire. Aucun serveur entre l'expéditeur et le destinataire. C'est sur cette base qu'a été construit

AltSendMe : un fonctionnement direct et simple

AltSendMe est une application de bureau gratuite, libre et multiplateforme (Windows, macOS, Linux) que l'on peut télécharger directement sur son site officiel. Son interface est délibérément sobre et son fonctionnement très simple : on dépose un fichier ou un dossier dans sa fenêtre, et l'appli génère automatiquement un "ticket". Il suffit dès lors d'envoyer ce code à usage unique au destinataire par n'importe quel canal (messagerie, courriel, SMS), qui n'a plus qu'à le coller dans sa propre instance de l'application pour que le transfert commence.

Aucun compte, aucune inscription, aucune limite de taille. Les fichiers ne transitent pas par un serveur tiers : ils vont directement d'une machine à l'autre. Et pour garantir leur confidentialité, ils sont chiffrés de bout en bout grâce aux protocoles QUIC et TLS 1.3. L'intégrité des données est vérifiée via l'algorithme BLAKE3, côté émetteur comme côté récepteur. Er si le transfert est interrompu, il reprend automatiquement là où il s'était arrêté. L'application est publiée sous licence AGPL-3.0, ce qui signifie que son code source est consultable et auditable par n'importe qui.

AltSendMe : un principe vraiment malin

La vraie ingéniosité d'AltSendMe ne réside pas dans son interface mais dans sa façon de résoudre un problème technique réel : comment deux machines, chacune derrière un routeur domestique, parviennent-elles à se connecter directement sans qu'aucun serveur central ne leur ouvre la voie ? La réponse tient en deux mots : NAT traversal. Iroh, la bibliothèque sur laquelle repose l'application, automatise entièrement cette procédure de traversée des réseaux locaux. Si la connexion directe échoue malgré tout, un relais chiffré prend le relais, sans que les fichiers ne soient pour autant stockés dessus.

Autre point notable : les "tickets" ne divulguent pas l'adresse IP de l'expéditeur, contrairement à certains systèmes P2P plus anciens. Ce mécanisme crée un réseau privé entre les deux seules machines concernées, sans rien exposer à l'extérieur. Côté performance, l'application est capable de saturer des connexions jusqu'à 4 Gbit/s.

Enfin, et pur ne rien gâter, l'appli est ultra légère, la version Windows ne pesant que 8 Mo.

Il a fallu des décennies pour que le pair-à-pair sorte de son association avec le piratage. AltSendMe est peut-être la preuve que la technologie attendait simplement la bonne idée.