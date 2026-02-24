Avec MangoAI et Cavalry, Canva s'offre de nouveaux outils créatifs

Canva vient de racheter MangoAI et Cavakry, deux start-ups qui ont développé des logiciels d'animation 2D et d'optimisation des publicités. Des outils professionnels qui vont enrichir la palette déjà riche de la plateforme créative.

Inutile de présenter Canva. En un peu plus d'une décennie, la plateforme de création graphique s'est imposée à l'échelle mondiale. Accessible aussi bien depuis un navigateur Web que via une application mobile, elle doit son succès à plusieurs atouts majeurs. Sa simplicité d'utilisation, d'abord : quelques minutes suffisent, même aux débutants, pour concevoir des documents de qualité professionnelle, sans avoir à maîtriser des logiciels complexes comme Photoshop, Illustrator ou InDesign. Son modèle économique de type freemium, ensuite, qui combine de nombreuses fonctions gratuites, y compris avec de l'IA, avec des options payantes plus sophistiquées – elle compte d'ailleurs plus de 31 millions d'abonnements payants.

Depuis plusieurs années, Canva investit dans l'expansion de ses capacités en rachetant des sociétés spécialisées dans différents domaines de la création numérique. Après avoir intégré des banques d'images, des outils de retouche photo et de création vectorielle avec l'acquisition d'Affinity ou encore des services de génération d'images IA comme Leonardo.ai, l'entreprise vient de franchir un nouveau cap en annonçant l'achat de deux start-ups supplémentaires, Cavalry et MangoAI, comme elle l'annonce dans son communiqué.

Cavalry et MangoAI dans Canva : une plateforme de création professionnelle

Cavalry est une plateforme britannique spécialisée dans le motion design et l'animation 2D professionnelle, "faite par des animateurs pour des animateurs". Son intégration à l'écosystème Canva vient combler une lacune importante de ce dernier. En effet, s'il permettait de réaliser des visuels statiques ou des vidéos simples, il manquait un outil puissant pour les animations avancées. En réunissant ces technologies avec celles d'Affinity, Canva veut proposer un ensemble complet permettant de passer de la conception statique à l'animation, sans faire appel à des logiciels externes lourds complexes. Il s'agit de mettre fin à la fragmentation et au cloisonnement des outils pour faciliter le travail des utilisateurs.

De son côté, MangoAI est une jeune entreprise américaine spécialisée dans le développement des solutions d'analyse et d'optimisation créative par intelligence artificielle. Pour faire simple, elle optimise en continu les performances des annonces en apprenant de l'efficacité réelle des campagnes. Cela signifie que les créations peuvent être ajustées en temps réel en fonction des données collectées sur leur impact.

Avec cette acquisition, Canva renforce non seulement ses capacités de création, mais aussi celles d'intelligence marketing intégrée. L'objectif est de "renforcer les capacités d'intelligence créative intégrées à Canva via MagicBrief et [de] consolider Canva Campagnes Marketing, la suite d'outils d'intelligence marketing de l'entreprise."

Ces deux acquisitions s'inscrivent dans une logique plus large d'évolution de Canva vers ce que l'entreprise appelle un "système d'exploitation créatif" , à savoir une plateforme unifiée qui dépasse la simple production de visuels pour embrasser l'ensemble du cycle de la communication visuelle et marketing. Quelle sera sa prochaine étape ?