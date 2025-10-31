Canva rend sa suite graphique Affinity gratuite pour concurrencer Photoshop, Illustrator et InDesign

Canva vient sérieusement bousculer Photoshop, Illustrator et InDesign en rendant sa suite de création graphique Affinity gratuite, à vie et pour tout le monde. Une excellente alternative aux coûteux abonnements d'Adobe !

Canva, la plateforme de conception graphique qu'on ne présente plus, semble bien décidée à s'imposer comme une alternative à Adobe. Ainsi, l'année dernière, l'entreprise australienne avait racheté Affinity, une suite de logiciels de création développée par la société britannique Serif comprenant Affinity Photo (retouche et édition d'images), Affinity Designer (illustration vectorielle et design graphique) et Affinity Publisher (mise en page professionnelle). Des outils puissants, rivalisant directement avec Photoshop, Illustrator et InDesign, les grands classiques d'Adobe qui font toujours référence sur le marché. D'autant que contrairement aux solutions d'Adobe, disponible uniquement sur abonnement, ils étaient proposés "à l'ancienne", avec une licence permanente, "à vie". .

Ce rachat avait toutefois suscité quelques inquiétudes dans le monde graphique : de nombreux utilisateurs craignaient que Canva mette fin au principe d'achat à vie au profit d'un abonnement mensuel, à l'image d'Adobe. Les doutes se sont amplifiés lorsque les logiciels ont disparu des boutiques en ligne et que le site officiel d'Affinity affichait une énigmatique promesse de "liberté créative". De quoi laisser présager de grands changements !

Finalement, le mystère est levé, et la nouvelle est excellente : Canva vient en effet d'annoncer que la suite Affinity devient gratuite pour tous les utilisateurs, et à vie ! Elle reste disponible sur Windows et macOS, mais cette fois sans avoir à débourser quoi que ce soit, alors qu'il fallait jusqu'ici s'acquitter de 180 euros pour en profiter à vie – une somme qui était déjà attractive comparée à l'onéreuse Creative Cloud d'Adobe. La seule condition : se connecter avec un compte Canva.

Affinity : une belle alternative à la suite Creative Cloud d'Adobe

Pour l'occasion, Affinity a été rebaptisée pour Affinity Professional. Elle regroupe désormais les trois applications individuelles Affinity Photo, Affinity Designer et Affinity Publisher au sein d'une seule et même interface. De quoi offrir un outil complet et bien plus simple ! Les utilisateurs pourront aussi faire des exports vers Canva pour "collaborer, publier et développer leur marque".

Pour proposer gratuitement le logiciel, Canva a décidé d'adopter un modèle économique de type freemium, avec de nombreuses fonctions entièrement gratuites et d'autres payantes – notamment celles dopées à l'IA, comme le remplissage génératif ou la suppression d'arrière-plan sur les photos. Pour profiter des options payantes, il faut souscrire à Canva Pro, à 110 euros par an.

Cette nouvelle stratégie permet à Affinity de se démarquer clairement de la suite d'Adobe. Avec sa promesse d'un logiciel "gratuit à vie", fortement mise en avant, Canva de séduire les utilisateurs peu enclins à débourser tous les mois plusieurs dizaines d'euros pour utiliser des logiciels de création graphique – à tout hasard, les étudiants !

Canva a profité de l'occasion pour annoncer une foule de nouveautés, dans le but de transformer sa plateforme en "système d'exploitation créatif". Au programme : simplification de l'éditeur vidéo, nouveauté créateur de formulaires, lancement de nombreux nouveaux outils spécifiquement conçus pour le marketing, introduction d'un écosystème de marque, lancement d'une Résidence des données européenne... Et, bien évidemment, le groupe mise énormément sur l'intelligence artificielle avec notamment l'arrivée de la fonction "Demandez à @Canva", un assistant créatif intégré capable de faire des recommandations pour améliorer les designs. Que de bonnes nouvelles !