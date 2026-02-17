Wannonce est de retour : le sulfureux site de petites annonces est-il enfin fréquentable?

Mis en cause dans plusieurs affaires de prostitution, Wannonce fait officiellement son retour après avoir fermé plusieurs mois. Le site veut blanchir sa réputation en devenant une plateforme sécurisée. Alors, promesse tenue ou effet d'annonce ?

Rien ne meurt vraiment sur Internet, la preuve en est ! Souvenez-vous, en décembre dernier, la plateforme de petites annonces Wannonce.com avait définitivement fermé ses portes, laissant des milliers d'utilisateurs sur le carreau, l'âme en peine.

Pour ceux qui ne connaitraient pas, il s'agissait d'un site où chacun, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'un professionnel, pouvait passer et répondre à des petites annonces gratuitement. Et, s'il possédait plusieurs catégories d'annonces (services à domicile, immobilier, animaux, offres d'emploi, etc.), il était surtout célèbre pour celle baptisée "Rencontres éphémères" – dont le nom se passe d'explications.

Or, l'absence d'un mécanisme rigoureux de vérification de l'âge et de l'identité des utilisateurs avait rapidement engendré des activités illégales sur la plateforme, lui donnant une très mauvaise réputation et entraînant de nombreuses plaintes, notamment à la suite d'affaires de prostitution de mineures (voir notre article). Bref, quand Wannonce.com est subitement devenu inaccessible, cela n'a pas vraiment été une grande surprise.

Retour de Wannonce : une résurrection surprise

Plusieurs sites avaient rapidement essayé de prendre la relève, certains avec le nom Wannonce suivi d'un domaine en .fr ou .org, d'autres sous des appellations différentes comme bazardfr, chacun clamant être le successeur "officiel" de la feu plateforme, sans que l'on puisse savoir s'il s'agissait réellement de la même équipe ou de petits malins qui auraient sauté sur l'opportunité. Nous venons d'avoir la réponse, puisque le nom Wannonce et les droits d'exploitation de la marque ont été repris officiellement il y a peu par une société de droit français appelée Brokers Paris SAS, qui est donc désormais le propriétaire légal de la marque telle qu'enregistrée auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Le nouveau site Wannonce.me a rouvert il y a environ une semaine et enregistre déjà près de 300 000 visites. Il se veut une relance "modernisée" de l'ancienne plateforme, avec pour ambition de proposer un service conforme aux standards actuels et à la législation, contrairement à la version précédente qui était vivement critiquée pour son manque de modération et de transparence. Un sacré défi, étant donné que la marque Wannonce s'avère être un handicap autant qu'un levier.

Retour de Wannonce : qui est derrière le nouveau site ?

L'un des principaux problèmes de Wannonce était son opacité. En effet, la plateforme ne communiquait pas d'informations claires sur son propriétaire ou son éditeur dans ses mentions légales ni publiquement, ce qui a contribué à créer de fortes zones d'ombre autour de sa direction, même si ce type de pratiques reste légalement possible avec l'utilisation de services de confidentialité. Pour se débarrasser de la mauvaise réputation de la marque, son nouveau repreneur a décidé de faire l'exact inverse.

Ainsi, Wannonce a été repris par la société Brokers Paris, une SAS (Société par Actions Simplifiée) française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris en janvier 2026. Elle est déclarée au 142 rue de Rivoli, 75001 Paris, et possède un numéro SIREN officiel. Il s'agit d'une société de développement de logiciels basés sur l'intelligence artificielle et créée spécifiquement pour le rachat de Wannonce. Elle appartient à Mateus Martins Tito, un "serial entrepreneur" installée en Roumanie qui a voulu donner une seconde chance à la marque, malgré son nom fortement entaché, en misant sur une démarche de transparence, quitte à se mettre en première ligne.

Mais alors, qu'en est-il des autres sites ou groupes Facebook qui exploitent la marque Wannonce ou se revendiquent comme ses héritiers officiels ? Il se trouve qu'ils ont été contactés par Brokers Paris dans le but de faire cesser leurs activités – demandes qui ont été refusées. L'entreprise a par conséquent entamé une procédure SYRELI contre l'un d'eux pour récupérer les noms de domaine. Bref, la guerre est déclarée !

Retour de Wannonce : entre promesses de modération et effets d'annonces

Cette aventure a commencé – ou plutôt recommencé – lorsque Mateus Martins Tito a contacté l'ancien propriétaire de Wannonce, suite à la fermeture du site, dans le but de reprendre ce dernier. Il n'a toutefois pas pu immédiatement prendre la relève, puisque la base de données avait été entièrement effacée suite à une réquisition de la justice, et que le nom de domaine Wannonce.com est toujours bloqué. Il a donc dû reconstruire entièrement la plateforme en rachetant uniquement la marque.

Pour redorer le blason de sa nouvelle acquisition, l'entrepreneur a décidé de s'attaquer en premier lieu à ce qu'il qualifie de "laxisme" pratiqué par l'ancien propriétaire. Ainsi, il annonce que l'entreprise sera très stricte sur la modération. Pour cela, il a recours à un système automatique dopé à l'IA qui vérifie toutes les annonces et les photos afin de détecter celles qui sont suspectes. Le site interdit toutes les offres d'escorting, la nudité explicite (sexes/seins visibles), les liens Web et les e-mails dans la description, ainsi que toute référence à des pratiques illégales.

Une intention tout à fait louable même si, en réalité, certaines annonces arrivent encore à passer entre les mailles du filet – nous avons pu croiser quelques propositions faisant référence à des échanges monnayés. Nous avons interrogé Mateus Martins Tito à ce sujet, lequel nous a indiqué que son IA avait encore besoin d'entraînement et de se nourrir de data. La modération devrait donc s'affiner au fur et à mesure.

Pour éviter les dérives, le dirigeant de Brokers Paris a décidé de mettre en place un système de restriction et de vérification d'âge vis-à-vis de la catégorie "Rencontres". Effectivement, depuis la mise à jour du 17 février, le site propose un nouveau système de certification qui accorde aux utilisateurs ayant joué le jeu un badge bleu qui s'affiche à côté de leur pseudo sur leur profil, leurs annonces et dans le mini-chat.

Cette vérification se fait via un selfie de la personne tenant son passeport ou sa carte d'identité, avec les informations lisibles, suivi d'un selfie avec un papier où il est écrit "Wannonce.me" suivi de son pseudo. Ces documents sont ensuite analysés par l'IA et supprimés au bout de 15 jours, si l'on en croit les informations du site. D'après le repreneur, c'est une entreprise tierce qui se charge de vérifier ces données en temps réel, selon le principe de double anonymat. Reste à espérer qu'elles seront bien protégées, notamment les pièces d'identité.

Il y a toutefois un petit hic. Mateus Martins Tito nous a assuré qu'avec la dernière mise à jour, déployée le 17 février 2026, il faudrait obligatoirement avoir fait vérifier son identité par ce système pour accéder à la catégorie "Rencontres" et pour y poster une annonce. D'ailleurs, cette catégorie est censée disparaitre d'elle-même du site pour ceux qui n'ont pas de compte. Or, à l'heure où nous écrivons ces lignes, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'il n'y a même pas besoin d'un compte pour accéder aux annonces coquines.

Concernant le signalement et la modération des offres, l'entreprise devrait bientôt commencer le recrutement de modérateurs, qui auront accès à toutes les annonces en attente de publication. Ils pourront décider s'il faut les valider ou les refuser, à condition de préciser obligatoirement le motif de leur choix. Pour éviter les abus de pouvoir et le chantage – sur le précédent site, certains modérateurs extorquaient de l'argent : il fallait les payer pour qu'ils acceptent les publications –, les modérateurs seront clairement identifiés par l'entreprise, pièce d'identité à l’appui. Enfin, la firme a l'ambition de pouvoir traiter 100 à 150 signalements par jour. Reste à recruter les personnes chargées de cette tâche, qui est pour l'instant réalisée par le nouveau propriétaire.

Retour de Wannonce : que faut-il en penser ?

Le retour de Wannonce sous l'égide de Brokers Paris est une tentative audacieuse de blanchir la réputation d'un site considéré comme sulfureux et de gouverner l'ingouvernable. Mais ce projet est pour l'instant un chantier en cours. Si l'entreprise affiche une volonté claire de rupture avec les pratiques passées – transparence juridique, promesse de modération renforcée, vérification d'identité –, de nombreuses mesures restent à l'état de projet ou souffrent encore d'une mise en œuvre approximative.

Entre un système de certification facultatif, une modération humaine qui repose uniquement sur le propriétaire, une IA qui manque d'entraînement et des annonces problématiques toujours visibles, il y a un décalage entre les discours sécuritaires et rassurants du repreneur et ce qu'on peut observer. En plus, la collecte de données d'identité ultra-sensibles pose une question cruciale de cybersécurité : une jeune structure peut-elle garantir l'inviolabilité de tels documents face à des réseaux de cybercriminels ?

Reste à espérer que Mateus Martins Tito tienne ses promesses et réussisse à relever les difficultés techniques qui ne manqueront pas de suivre. Il faudra un peu de temps avant de savoir si Wannonce saura s'imposer comme une plateforme de petites annonces réellement assainie et respectable ou si cette renaissance ne sera qu'un nouvel épisode dans l'histoire déjà mouvementée du site.