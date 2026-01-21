ChatGPT peut maintenant vérifier votre âge sans rien vous demander

En ce 20 janvier 2026, pour limiter son accès aux mineurs, OpenAI active un système qui devine votre âge pendant que vous discutez avec ChatGPT. Pas de case à cocher, ni de formulaire à remplir: c'est l'algorithme de l'IA qui vous analyse.

Le temps où il suffisait de mentir sur sa date de naissance pour contourner une restriction d'âge touche à sa fin. OpenAI déploie depuis le 20 janvier 2026 un modèle de prédiction d'âge directement intégré à ChatGPT. L'objectif affiché : appliquer automatiquement des filtres de contenu aux comptes détectés comme appartenant à des mineurs, sans leur demander leur avis.

Rappelons qu'OpenAI est scruté de près sur la question de la protection des mineurs. Plusieurs familles poursuivent OpenAI après le suicide de leurs adolescents, accusant ChatGPT d'avoir encouragé des pensées suicidaires. Les autorités américaines montent également au créneau : la FTC et plusieurs procureurs généraux exigent des comptes sur les mesures de protection mises en place.

Vérification d'âge par ChatGPT : une analyse de vos habitudes

ChatGPT surveille désormais plusieurs signaux comportementaux pour estimer si vous avez plus ou moins de 18 ans. L'algorithme examine les horaires de connexion, les sujets abordés lors des conversations, le style d'écriture ou encore l'ancienneté du compte. Vous demandez de l'aide pour vos devoirs à 22 h un mardi ? Vous utilisez massivement des émojis et de l'argot ? Le système considère ces éléments comme des indices potentiels de jeunesse.

Lorsque le modèle estime qu'un compte appartient à un utilisateur de moins de 18 ans, des restrictions automatiques s'appliquent. ChatGPT refuse alors certains types de contenus sensibles, notamment tout ce qui touche à la violence graphique, aux jeux de rôle romantiques ou sexuels, ou aux discussions sur les troubles de l'image corporelle. L'entreprise affirme privilégier la prudence : en cas de doute, le système bascule vers l'expérience bridée réservée aux mineurs.

© puhimec - Adobe Stock

Les adultes qui se retrouvent à tort dans cette catégorie peuvent contester la décision en passant par Persona, un service tiers de vérification d'identité. Le processus exige soit un selfie en direct, soit l'envoi d'une copie d'un document officiel. OpenAI précise ne jamais avoir accès à ces documents, Persona les supprimant après validation. Un compromis assumé entre protection des mineurs et vie privée des adultes.

Le déploiement de ce système de prédiction d'âge n'a rien d'un hasard. OpenAI prépare depuis des mois le lancement d'un mode adulte prévu pour le premier trimestre 2026, qui autorisera notamment la génération de contenus érotiques. Fidji Simo, directrice des applications chez OpenAI, l'a confirmé en décembre : ce mode ne verra le jour que si l'entreprise peut garantir qu'aucun mineur n'y accède.

La firme teste actuellement la fiabilité de son algorithme de prédiction dans plusieurs pays. L'enjeu : éviter de classifier par erreur des adultes comme des adolescents, ce qui provoquerait un tollé chez les utilisateurs payants. Dans l'Union européenne, le déploiement est retardé de quelques semaines pour se conformer aux réglementations locales.