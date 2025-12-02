Scanner un QR code avec une seule main devient plus facile sur Android

Google améliore enfin l'interface et l'ergonomie de son outil de scan de QR code sur Android pour rendre l'opération plus facile avec une seule main. Finie la gymnastique du pouce sur le smartphone !

Le QR code a beau être une technologie fort pratique, l'application native des smartphones Android pour le scanner n'est pas vraiment des plus ergonomiques. En effet, il est impossible de l'utiliser avec une seule main tout en accédant aux différentes fonctions. Alors que la plupart des téléphones sont équipés d'écrans de plus de six pouces, le fait que le viseur occupe la quasi-totalité de l'écran empêche tout scannage précis. Sans compter que les fonctions et les boutons sont éparpillés un peu partout, ce qui rend difficile tout usage à une seule main. Mais Google a décidé de s'attaquer au problème et déploie actuellement une mise à jour afin d'améliorer son outil de scanner.

Scan de QR code : une interface plus ergonomique

Google avait tenté une première diffusion de cette mise à jour en juillet dernier avant de faire marche arrière quelques semaines plus tard, en revenant à l'ancien système sans fournir plus d'explications. Mais le nouveau design est en train de faire son retour pour notre plus grand bonheur ! De notre côté, nous avons pu en profiter dans la version 25.45.34 de Google Play Services.

Avant, le scanner comportait un bouton pour scanner le QR code sous le viseur, tandis que les commandes flash et de rétroaction étaient cachées dans le coin supérieur droit. Maintenant, les différentes fonctions sont rassemblées au niveau du pouce, juste sous le viseur, au sein d'une petite pilule. Quant au scan du QR code, il s'effectue automatiquement une fois que le viseur détecte le petit graphique. Google résout ici un problème d'ergonomie majeur sur nos imposants smartphones et simplifie un geste devenu quotidien.

Pour rappel, l'outil de lecture de codes QR est généralement accessible directement depuis le panneau de réglages rapides ou, sur certains appareils, via un raccourci sur l'écran de verrouillage. Il s'agit d'un service système (Google Play Services), donc il ne nécessite aucune application distincte. Il n'y a rien besoin de faire pour profiter de cette nouvelle version, même pas une mise à jour du système d'exploitation. Il suffit d'attendre que la mise à jour se fasse côté serveur.