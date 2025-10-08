Google corrige enfin la correction automatique de son clavier Gboard

Gboard, le clavier virtuel de Google, va accueillir une nouvelle fonction qui permettra d'annuler une correction automatique malvenue d'un simple tapotement. Voilà qui devrait en soulager plus d'un !

Qui n'a jamais pesté en écrivant un message sur un smartphone Android face aux corrections automatiques apportées à certains mots, avant de tenter de rattraper le coup avec un "Désolé, le correcteur automatique a encore écrit n'importe quoi…" En général assez efficace, le correcteur orthographique d'Android intégré au clavier Gboard peut en effet parfois s'emmêler les pinceaux, en corrigeant un terme pourtant correctement écrit, en imposant une conjugaison bancale ou encore en apportant une touche française à des mots anglais. Heureusement, Google vient de trouver un moyen de régler le problème, en intégrant une option qui permet de repérer et de modifier facilement les mots choisis par la correction automatique, comme l'ont remarqué nos confrères d'Android Authority.

© Android Authority

Gboard : une correction plus simple et intuitive

Jusqu'à présent, Gboard proposait uniquement de supprimer une mauvaise correction automatique via le bouton de retour en arrière du clavier. Une solution pas toujours pratique lorsqu'il s'agit de corriger un espace ou une majuscule, car le clavier a alors tendance à faire du zèle et à annuler des corrections valides. Or, certains utilisateurs ont commencé à voir apparaître une infobulle dans leur clavier Gboard, les invitant à "Appuyer sur le texte mis en évidence pour annuler la correction automatique". Concrètement, une fois la phrase écrite, les termes corrigés sont surlignés. En appuyant dessus, le clavier affiche le mot d'origine et propose de le rétablir d'un simple tapotement. La manipulation se fait alors plus rapidement, sans casser le rythme de frappe. Cette nouveauté se déclenche automatiquement lorsque la correction automatique est activée, sans avoir à activer d'option particulière dans les paramètres.

© Android Authority

Cette nouvelle option de correction devrait grandement plaire à ceux qui écrivent vite ou dictent leurs messages à l'aide de l'IA. Elle vient compléter les outils de rédaction assistée introduits récemment, comme la correction grammaticale ou la reformulation automatique. Google n'a pas encore annoncé de date pour un déploiement général, mais plusieurs utilisateurs peuvent déjà en profiter. La fonction semble donc en cours de test et devrait être déployée auprès du grand public dans les prochaines semaines.