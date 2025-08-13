Gboard facilite la saisie des mots de passe et des numéros de cartes bancaires

Gboard s'offre un nouveau raccourci de remplissage automatique permettant de parcourir et de saisir rapidement et facilement les mots de passe et moyens de paiement enregistrés sur un compte Google. Pratique !

Intégré par défaut sur les appareils Android, Gboard s'est imposé comme l'un des claviers virtuels les plus plébiscités par les utilisateurs. Ce qui n'est guère étonnant puisqu'il offre aux détenteurs de smartphones toute une série de fonctions très pratiques, comme un clavier flottant, la recherche GIF, la recherche Google intégrée, mais aussi une série d'options de personnalisation et la prise en charge de plus d'une centaine de langues. Mais la firme de Mountain View ne compte pas s'arrêter là ! Cette fois, elle s'attaque aux mots de passe, en ajoutant un raccourci de remplissage automatique qui permet de chercher manuellement depuis le clavier dans ses mots de passe et ses informations de paiement enregistrés sur le compte Google.

Gboard : un raccourci de remplissage automatique

Jusqu'ici, comme la plupart des claviers de smartphones, Gboard pouvait proposer des mots de passe et des moyens de paiement issus de votre gestionnaire de mots de passe favori ou stockés sur votre compte Google. Une fonction bien pratique qui permet de gagner du temps. Mais, parfois, l'application peut faire des erreurs, comme confondre les mots de passe ou tout simplement ne pas se déclencher. Cela pose également problème si vous avez plusieurs comptes ou mots de passe pour un seul et même service.

Aussi, Gboard dispose désormais d'un nouveau raccourci "Remplissage automatique avec Google" pour remplir les informations d'identification et de paiement, rendant ainsi ces processus beaucoup plus rapides et plus fiables qu'auparavant. Il commence à être déployé dès à présent dans la version stable 15.7.4.787916401 de l'application, comme l'a repéré Android Authority. Pour l'activer, vous devez vous rendre dans les paramètres du clavier virtuel et cocher l'option correspondante. La fonction va alors apparaître dans la grille des raccourcis via une icône carrée avec une astérisque et un crayon en coin. Notez que vous pourrez la déplacer vers la barre des suggestions à votre guise.

Appuyez ensuite dessus, ce qui affichera deux options : "Mots de passe" et "Modes de paiement". Si vous sélectionnez le premier, le remplissage automatique affichera les identifiants enregistrés pour l'application que vous utilisez actuellement, ce qui vous évitera d'être submergé d'identifiants. Quant au second, il affichera vos cartes enregistrées, mais vous devrez saisir le code de sécurité de toute carte de crédit ou de débit avant de l'utiliser. Pratique !