Nvidia App : un centre de contrôle unifié pour toutes les GeForce

Le célèbre fabricant de puces graphiques vient de lancer la première version de son application Nvidia App. Ce centre de contrôle unifié vise à réunir au sein d'une unique interface les multiples fonctions et services de son écosystème de GPU.

En début d'année 2024, Nvidia avait entamé la migration progressive de plusieurs des fonctions et services dédiés à ses circuits graphiques au sein d'une seule et même application, évidemment gratuite et en téléchargement libre : Nvidia App. Après plusieurs mois de tests en version bêta, le nouveau centre de contrôle sort donc en version stable 1.0, avec la promesse de moderniser et de simplifier l'accès aux réglages des GPU, des jeux et des différentes services de l'écosystème de l'entreprise.

Le principal changement apporté par Nvidia App est l'unification des anciens Nvidia Control Panel et GeForce Experience dans une même interface. Ainsi, toutes les tâches liées à la mise à jour des pilotes, au paramétrage de la sortie vidéo ou aux réglages individuels dans chaque jeu, sont réunis et accessibles aux même endroit. Nvidia App adopte par ailleurs une interface graphique modernisée, plus en ligne avec les standards esthétiques du moment.

L'application est structurée en six sections, accessibles via un bandeau vertical à gauche : Accueil, Pilotes, Graphismes, Système, Utiliser et Paramètres. Toutes les fonctions et outils précédemment répartis entre Nvidia Control Panel et GeForce Experience sont désormais accessibles via ces onglets : choisir et installer un driver (Pilotes), configurer les réglages graphiques de chaque jeu (Graphismes), paramétrer son écran et sa sortie vidéo (Système), etc.

Mais Nvidia App fonctionne également comme hub central donnant accès à toutes les autres applications de l'écosystème Nvidia, notamment celle dédiées à l'enregistrement et à la diffusion (NVIDIA Broadcast), à la création de contenu (NVIDIA Canvas), au cloud gaming (GeForce NOW) ou encore à la mesure des performances en jeu (NVIDIA FrameView). Toutes ces applications tierces peuvent être gérer depuis l'interface unique de la nouvelle application.

Bien évidemment, il faut utiliser un PC équipé d'un circuit graphique signé Nvidia – une GeForce, donc, qu'elle sur une carte dédiée ou sur une puce soudée sur la carte mère – pour profiter de l'application. Avec ce nouveau centre de contrôle unifié et modernisé, l'entreprise fait un nouveau pas dans une direction qu'elle suit depuis des années. En effet, au-delà du seul composant matériel qu'est la carte graphique, Nvidia a développé un très large panel d'outils logiciels dédiés au jeu vidéo, à la modélisation 3D ou encore à l'intelligence artificielle, qu'on peut sans exagérer qualifier "d'écosystème" tant il est vaste et complet. Avec Nvidia App, l'entreprise poursuit sa stratégie d'une intégration et d'une unification toujours plus poussée de l'ensemble de ses produits et services.