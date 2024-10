Ce logiciel gratuit vous dit tout ce qu'il y a dans votre PC sans avoir à l'ouvrir

Vous avez besoin de connaître les caractéristiques précises des composants de votre PC pour le réparer ou l'améliorer ? Cette application gratuite vous donnera un inventaire complet de votre ordinateur.

Pour entretenir, optimiser ou réparer son ordinateur, il est essentiel de disposer d'informations précises sur ses composants, tant matériels que logiciels. Que ce soit pour mettre à jour les pilotes, résoudre un problème de compatibilité avec un périphérique, ajouter de la mémoire vive, changer de disque dur ou simplement satisfaire sa curiosité, connaître les caractéristiques de son PC est toujours une bonne chose.

Heureusement, il n'est nul besoin de désosser son appareil pour obtenir ces informations, car de nombreux logiciels permettent d'obtenir un état des lieux détaillé sans avoir à ouvrir le boîtier. Parmi les outils populaires, on trouve CPU-Z, qui se concentre principalement sur le processeur, AIDA64, qui offre une analyse complète du système, ou encore HWiNFO, réputé pour sa précision et ses nombreuses fonctionnalités.

Mais si vous recherchez un logiciel à la fois gratuit et facile d'utilisation, qui propose un bon compromis entre fonctions et simplicité, alors Speccy est sans doute fait pour vous. Développé par Piriform, l'éditeur du célèbre outil de nettoyage CCleaner, Speccy est un utilitaire gratuit qui fournit un aperçu exhaustif de votre configuration matérielle. Son interface intuitive permet de naviguer facilement entre les différentes sections, telles que le résumé du système, le processeur, la mémoire, le stockage, les cartes graphiques ou encore les périphériques.

Pour chaque composant, l'application fournit une multitude de détails techniques, comme le nom du fabricant, le modèle exacte, les caractéristiques ou encore les versions du pilote, du BIOS ou du micrologiciel (firmware) installées. Ces informations sont particulièrement utiles pour maintenir son ordinateur à jour, identifier l'origine d'un dysfonctionnement ou choisir des composants compatibles dans le cadre d'une mise à niveau de son PC.

Speccy propose par ailleurs quelques outils de surveillance (monitoring) de certains composants essentiels, comme le processeur ou la mémoire vive. L'application affiche en temps réel des mesures telles que la fréquence de fonctionnement et la température du processeur, ou la fréquence et la latence de la mémoire vive, des informations cruciales pour ceux qui veulent optimiser finement leur machine.

Enfin, l'éditeur Piriform met régulièrement l'application à jour, afin d'assurer la bonne prise en charge des derniers matériels et technologies. Avec son interface simple, épurée et entièrement traduite en français, Speccy est donc une très bonne solution pour les utilisateurs occasionnels, qui veulent identifier et surveiller rapidement les composants de leur PC, sans passer des heures à explorer des menus complexes.

Et pour les utilisateurs plus expérimentés, qui souhaiteraient disposer d'informations et de mesures beaucoup plus fines et précises sur leur système, il existe également HWiNFO. Ce logiciel, qui reste une référence incontournable en la matière, offre notamment un niveau de détail bien plus poussé et permet de personnaliser l'affichage des informations. Cependant, son interface complexe et la richesse des options disponibles seront déconcertantes pour les débutants.