"Un problème sur votre ordinateur ? Faites-vous aider à distance par un proche avec ce logiciel gratuit"

Vous avez un problème informatique, mais personne à proximité pour le résoudre ? Ce logiciel gratuit permettra à un ami de prendre le contrôle de votre ordinateur à distance pour vous aider.

C'est une situation pénible que beaucoup de gens ont probablement vécu plus d'une fois, et que vous avez peut-être expérimentée vous-même. Vous rencontrez des problèmes avec votre ordinateur, une application ou un périphérique et vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous appelez donc un ami, un membre de votre famille ou un proche qui s'y "connaît bien en informatique" afin d'obtenir de l'aide.

Malheureusement, il vous demande alors d'effectuer des manipulations compliquées, de vérifier des paramètres dont vous ignorez l'existence et vous pose des questions que vous ne comprenez pas vraiment. Vous essayez tant bien que mal de lui décrire ce qui se passe à l'écran, mais la communication n'est pas très fluide et, au bout du compte, vous finissez pas raccrocher sans avoir résolu votre problème, en vous disant qu'il faudra attendre le prochain passage du bon samaritain.

C'est que le dépannage informatique à distance n'est pas un exercice facile, même avec toute la bonne volonté du monde. D'un côté comme de l'autre, il est très difficile de décrire avec précision ce qu'on voit à l'écran, les actions à réaliser ou les contrôles à effectuer, surtout quand on ne parle pas le même langage. Heureusement, il existe des outils spécialement conçus pour aider ou se faire aider à distance avec un ordinateur : c'est le cas d'AnyDesk, de Zoho Assist ou encore TeamViewer Remote, le plus connu.

Comme ses homologues, ce logiciel permet de créer une connexion temporaire et sécurisée entre deux ordinateurs, à travers Internet, afin que l'un puisse prendre le contrôle de l'autre à distance. Ainsi, la personne qui vous aide peut voir en direct ce qui s'affiche sur votre écran, vous guider plus précisément et même effectuer les opérations de dépannage à votre place, en contrôlant lui-même la souris et le clavier En clair, elle a le contrôle de votre ordinateur sur son propre ordinateur !.

Deux détails importants. d'abord, il n'y a pas besoin que les deux ordinateurs tournent sous le même système d'exploitation, car ce sont uniquement des images et des commandes qui transitent : on peut utiliser un Mac pour dépanner un PC ou l'inverse. Ensuite, TeamViewer est gratuit pour un usage personnel, et donc idéal pour un dépannage occasionnel !

Pour la personne aidée, l'utilisation du logiciel est très simple et ne nécessite même pas d'installation : il suffit de télécharger l'outil TeamViewer QuickSupport, de double-cliquer sur le fichier téléchargé puis de saisir le "code de session" fourni par la personne qui offre son aide. L'idéal étant évidemment d'être en communication téléphonique en parallèle pour poser des questions et échanger le fameux code. Pour en savoir plus, consultez notre article complet sur l'utilisation de TeamViewer.

Toutefois, restez prudent en utilisant cet outil. Comme il donne un accès (presque) total à votre ordinateur, il pourrait évidemment être employé à mauvais escient par des personnes malveillantes ! Ainsi, n'utilisez TeamViewer qu'avec des personnes que vous connaissez physiquement et en qui vous avez une entière confiance, et jamais avec un individu qui vous aurait contacté par Internet ou par téléphone.