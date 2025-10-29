Vous aurez droit à un rattrapage d'impôts si vous oubliez d'effectuer cette démarche fiscale

Alors que la fin de l'année approche, une démarche fiscale souvent oubliée mais pourtant cruciale peut vous éviter de très mauvaises surprises pour les impôts de l'an prochain. Il est grand temps de vous en occuper !

Pour beaucoup de contribuables, l'automne est souvent synonyme de rattrapage fiscal, avec un complément d'impôt sur le revenu à verser. Et ce malgré la mise en place du prélèvement à la source, un mécanisme qui visait entre autres choses à limiter les soldes d'impôts à payer en fin d'année. Ce cas de figure concerne souvent des personnes dont le salaire a augmenté depuis leur dernière déclaration de revenus, et qui n'ont pas pensé à ajuster leur taux de prélèvement à la source.

Cependant de nombreux contribuables, dont les revenus sont pourtant restés strictement identiques, connaissent également cette mésaventure et se retrouvent face à un complément d'impôt à payer pouvant atteindre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. En cause, une démarche fiscale toute simple, qui doit impérativement être réalisée avant la mi-décembre, mais qui est très souvent oubliée : l'ajustement de l'avance sur les réductions et les crédits d'impôts.

Chaque année, des millions de contribuables, dont vous faîtes peut-être partie, bénéficient d'une déduction ou d'un remboursement sur le montant de leurs impôts. De nombreuses dépenses donnent en effet droit à une réduction ou un crédit d'impôt sur le revenu : emploi d'un salarié à domicile, frais de garde de jeunes enfants, dons aux associations, cotisations syndicales ou encore investissements locatifs. Les cas sont multiples et beaucoup de personnes sont concernées.

Une fois qu'une réduction ou qu'un crédit d'impôt a été accordé, l'administration fiscale verse alors chaque année, en janvier, une avance correspondant à 60 % des montants obtenus l'année précédente. C'est une aide financière précieuse pour de nombreux ménages, mais ce coup de pouce peut également se retourner contre eux. Car s'ils ont arrêté les dépenses ouvrant droit à ces avantages fiscaux, mais qu'ils ont quand même perçu l'avance, ils s'exposent alors à un rattrapage fiscal conséquent.

Par exemple, le crédit d'impôt pour les frais de garde de jeunes enfants ne s'applique que pour les enfants âgés de moins de 6 ans le 1er janvier de l'année d'imposition. Ainsi, si vous avez bénéficié de cet avantage fiscal en 2025, l'administration vous versera alors 60 % de son montant au mois de janvier 2026. Mais si votre progéniture a eu 6 ans en 2025, vous n'avez plus droit à ce crédit d'impôt, et le fisc vous réclamera alors son remboursement à l'automne 2026.

Ce principe s'applique à tous les cas de réductions ou de crédits d'impôt ouvrant droit à l'avance de 60 % en début d'année, comme les dons aux associations ou les emplois à domicile donc. Ainsi, pour éviter les mauvaises surprises fiscales l'année prochaine, vous avez jusqu'au début décembre 2025 pour ajuster ou annuler le montant de l'avance qui sera versée en janvier 2026. Cette démarche s'effectue simplement depuis votre espace particulier sur impots.gouv.fr, dans rubrique "Gérer mon prélèvement à la source", puis dans le menu " Gérer vos avances de réductions et crédits d'impôt ".