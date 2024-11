Comme Photoshop mais en gratuit : cette appli est parfaite pour retoucher vos photos

Vous cherchez un éditeur d'images à la fois puissant, complet et gratuit ? Cette application méconnue, sans installation et sans inscription, devrait vous combler avec ses puissantes fonctions.

Dans le domaine de l'édition et de la création graphique, Adobe domine sans conteste le marché avec son application star Photoshop. Mais ces dernières années, l'entreprise a pris une série de décisions très discutables, toutes contraires à l'intérêt de ses utilisateurs, en imposant par exemple un abonnement obligatoire et particulièrement onéreux pour accéder à ses logiciels, sans possibilité d'acheter des licences à vie.

Et tout récemment, la firme vient de s'attirer les foudres de ses clients en annonçant que, désormais, toutes les images, les dessins et les créations réalisées avec ses outils seraient utilisées pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle, rien que ça. Heureusement, il existe plusieurs concurrents sérieux à l'ogre Adobe et même des alternatives gratuites tout à fait valables. Parmi elles, une application méconnue du grand public se distingue particulièrement : Photopea.

Photopea est un éditeur d'images complet, puissant et totalement gratuit. Première originalité, il est accessible en ligne et fonctionne directement dans un simple navigateur Web. Il ne nécessite aucune installation, aucune inscription et fonctionne sur tous les types d'appareils : ordinateur, tablette ou téléphone. Contrairement à un service en ligne classique, Photopea est entièrement exécuté à l'intérieur du navigateur, aucun fichier et aucune image ne quitte l'appareil, ce qui garantit la confidentialité de vos créations. De plus, l'application fonctionne hors ligne : une fois Photopea chargé, vous pouvez vous déconnecter d'Internet et continuer à travailler sans perdre aucune fonction.

Côté fonctions, Photopea va beaucoup plus loin que l'application de retouche photo d'un smartphone et n'a pas grand chose à envier à Photoshop. Tous les outils de modification d'un éditeur d'images digne de ce nom sont présents : redimensionner ou recadrer un cliché, modifier les couleurs, le contraste et le luminosité, appliquer des filtres complexes, ajouter ou effacer des éléments, les possibilités d'édition sont très vastes.

Mais Photopea va également bien au-delà de la simple retouche photo et constitue un véritable logiciel de conception graphique. L'application permet de travailler avec un nombre illimité de calques et offre de nombreux outils de dessin, de texte, d'effets et de tracés qui permettent de s'atteler à la création d’œuvres complexes tels que des affiches, des flyers ou même des pages Web.

Photopea est par ailleurs hautement compatible avec les autres outils de création graphique, comme Photoshop ou Sketch, car il prend en charges les formats de fichiers les plus répandus. Enfin, il permet de se connecter à plusieurs services de stockage en ligne, comme Google Drive ou Dropbox, afin d'importer directement vos images pour travailler facilement sur vos différents appareils. Cette application entièrement gratuite constitue donc une excellent outil d'édition et de création graphique, qui couvrira une grande partie des besoins de la plupart des utilisateurs, novices comme experts.