Cette gomme magique efface les éléments indésirables sur les photos - Et elle est gratuite !

Plus besoin d'être un expert en retouche d'image pour supprimer des éléments gênants dans une photo ! Cette application gratuite s'en charge automatiquement en quelques clics. Et vous 'lavez déjà sur votre PC.

Lorsqu'on prend des photos, il y a bien souvent des éléments indésirables qui viennent gâcher nos clichés, comme des inconnus qui passent dans le champ de vision ou un détail disgracieux qu'on avait pas remarqué au moment de la prise de vue. Pour corriger ce genre d'imperfections, il fallait auparavant utiliser un logiciel de retouche d'images, parfois payant et souvent difficile à maîtriser. La manipulation était plus ou moins complexe et demandait pas mal de temps et d'expérience pour parvenir à un résultat convenable.

Depuis quelques années, des solutions beaucoup plus pratiques et accessibles sont apparues pour permettre à tout un chacun de retoucher ses photos en un clin d’œil, telle que la fameuse Gomme Magique sur les téléphones Pixel de Google. Avec la démocratisation des outils d'intelligence artificielle, il y a désormais de nombreux services en ligne faciles à utiliser pour modifier ses clichés comme un pro, et il existe même une fonction gratuite directement intégrée dans Windows pour le faire !

Cet outil magique se trouve dans l'application Photos de Windows et s'intitule sobrement Effacer. Vous pouvez y accéder lorsque vous ouvrez un fichier avec Photos et que vous cliquez sur le bouton Modifier l'image dans la barre d'outils supérieure ; le boutons Effacer se trouve dans la barre en haut, à coté du boutons Arrière-plan. Comme tous les outils de ce type, il s'appuie sur l'intelligence artificielle, pour supprimer des éléments ou des zones sur l'image et les remplacer par ce qui devrait se trouver derrière.

© Photo de Lukasz - Adobe Stock

L'outil Effacer est très simple d'utilisation et ne nécessite aucune compétence particulière, car il suffit de balayer les zones de l'image à remplacer avec la souris, à la manière d'un pinceau. Si besoin, on peut ajuster son épaisseur dans le panneau de droite, pour plus de précision. Le traitement s'effectue généralement en quelques secondes, et ne nécessite même pas de connexion à Internet, car l'opération est réalisée localement sur l'ordinateur.

Le rendu final n'est pas toujours parfait, en particulier sur les photos contenant beaucoup de détails. Mais cet outil donne souvent des résultats assez bluffants, surtout pour une fonction gratuite, intégrée dans une application de base de Windows et qui fonctionne localement même sur des PC peu puissants ! Un petit outil bien pratique donc, qui pourra vous aider à modifier rapidement et facilement les photos de vos dernières vacances ou les selfies de votre dernier déjeuner dans votre restaurant préféré.