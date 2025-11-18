Des millions de Français devront bientôt répondre à ce questionnaire – C'est obligatoire

Dans quelques semaines, des millions de foyers recevront un courrier un peu particulier de leur mairie. Il les informera d'une démarche officielle très importante, simple mais obligatoire.

Dans quelques semaines, un courrier inhabituel va se glisser dans la boîte aux lettres de millions de Français. Pas de facture, pas de publicité, mais une simple lettre signée du maire qui leur annoncera le passage d'un agent à leur domicile. Rien d'inquiétant pour autant, il ne s'agit pas d'une visite de contrôle pour les services municipaux ou fiscaux, mais d'une opération nationale régulière et très importante : le grand recensement de la population française. Et pas question d'y échapper quand on est concerné : c'est une formalité obligatoire !

Mené par l'Insee, l'Institut national de la statistique et des études économiques, le recensement s'effectue en pratique avec des agents mandatés pour la circonstance. S'il est régulier à l'échelle nationale, il ne traite pas toutes les communes au même moment. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, il a lieu une fois tous les cinq ans, et tous les habitants y participent, sans distinction. En revanche, dans les villes de plus de 10 000 habitants, l'opération se déroule chaque année, mais seulement sur une échantillon de 8 % de la population. Statistiquement, vous serez donc recensé tous les cinq ans si vous habitez un village ou une petite ville, alors que vous pouvez ne jamais être compatibilisé si vous vivez dans un grande agglomération.

Avant le passage d'un agent, une lettre du maire est déposée dans la boîte aux lettres. L'agent recenseur, identifiable par une carte tricolore avec photo et signature, se présente ensuite à domicile. Sa mission : remettre les documents nécessaires ou, plus souvent désormais, expliquer comment remplir le questionnaire sur internet. La méthode en ligne, qui devient logiquement le norme aujourd'hui, est en effet la plus simple : il suffit d'aller sur le-recensement-et-moi.fr, de saisir les identifiants indiqués sur la notice et de répondre au questionnaire. Tout peut être fait en quelques minutes, depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone.

Ceux qui ne souhaitent pas passer par internet peuvent toujours remplir les documents papier : une feuille de logement et un bulletin individuel pour chaque habitant du foyer. Les questions portent sur l'âge, la profession, la nationalité, le niveau d'études, le logement ou encore les modes de transport utilisés. L'Insee garantit la confidentialité totale des réponses : elles ne sont jamais communiquées à d'autres administrations. Et attention : le recensement est gratuit. Tout site ou message demandant de l'argent est une arnaque.

En 2026, la collecte aura lieu du 15 janvier au 14 février dans les petites communes de métropole, aux Antilles et en Guyane, et du 29 janvier au 28 février à La Réunion. Dans les villes plus grandes, elle se déroulera du 15 janvier au 21 février, ou jusqu'au 7 mars à La Réunion. À Mayotte, l'opération commencera dès le 27 novembre 2025, pour se terminer le 10 janvier 2026.

Si le remplissage du formulaire peut sembler pénible, le recensement va bien au-delà d'une simple opération purement administrative. C'est ce grand décompte, indispensable, qui permet d'établir des politiques nationales et locales sur des bases chiffrées pour les écoles, les hôpitaux, les transports encore les logements, bref, tous les services et infrastructures du pays, en déterminant aussi les dotations versées par l'État aux communes. Chaque réponse compte pour construire la France de demain.